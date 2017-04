Guvernul a pregatit o schema de ajutor din fonduri europene pentru producatorii de energie regenerabila

realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz;

realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei termice din apa geotermala.



Producatorii de energie electrica si termica si unitatile administrativ-teritoriale/asociatiile de dezvoltare intracomunitara care produc energie electrica din surse regenerabile vor putea beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind de 100,6 milioane euro, pentru urmatorii 4 ani, potrivit unei Hotarari de Guvern aprobate miercuri.Din bugetul total alocat schemei, 85% reprezinta fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si 15% fonduri de cofinantare publica, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si de la bugetele locale.Ajutorul maxim care poate fi acordat pentru un proiect de investitii nu poate depasi 15 milioane euro, iar numarul maxim de beneficiari de ajutor de stat in cadrul schemei este de estimat la 40. Prezenta schema se aplica pana la 31.12.2020.Schema de ajutor de stat se adreseaza intreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microintreprinderi, inclusiv intreprinderi nou infiintate, ale caror conturi nu au fost aprobate, care au inscrisa in Statutul societatii activitatea privind producerea de energie electrica/termica, corespunzatoare Diviziunii 35: "Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat- din codurile CAEN si unitatilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociatiilor de dezvoltare intercomunitara.Prezenta schema de ajutor de stat a fost elaborata in conformitate cu Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si contribuie la implementarea prevederilor specifice din reglementarile comunitare si nationale, precum si ale strategiilor si politicilor nationale.Implementarea schemei de ajutor de stat are ca obiective: cresterea resurselor de energie din surse de energie mai putin exploatate, cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, precum si reducerea emisiilor de carbon in atmosfera prin inlocuirea unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an- carbune, gaz natural.Prin realizarea acestor proiecte, se urmareste cresterea cu 60 MW a capacitatii instalate de producere a energiei electrice si energiei termice din biomasa, biogaz si geotermal. In prezent, productia totala de energie din surse regenerabile este de 6.550 ktep (tep=tone echivalent petrol). Potentialul tehnic ramas neutilizat este de aproximativ 8.000 ktep, cu urmatoarele proportii: biomasa si biogaz-47%, energie solara- 19%, energie eoliana- 19%, energie hidroelectrica-14%, energie geotermala- 2%.