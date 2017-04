Ministerul Energiei critica activitatea Hidroelectrica din 2016, chiar daca societatea a fost condusa jumatate de an de Remus Borza, coleg de partid cu ministrul

Managerii vechi sunt buni doar daca sunt sustinuti de partidele de la guvernare



Cum critica Hidroelectrica



Mister in privinta nominalizarii Danielei Lulache si lui Bogdan Stanescu



Prin comunicat, ministerul spune ca "performanta persoanelor propuse de Ministerul Energiei poate fi evaluata dupa asumarea mandatului si nu inainte ca acesta sa inceapa". Mai precizeaza si ca "demersul de credibilizare a persoanelor nominalizate, inainte ca acestea sa isi preia mandatul si sa isi dovedeasca in indicatori de rezultat expertiza, poate induce perceptii total gresite publicului larg". Altfel spus, Ministerul Energiei cere ca persoanele propuse sa nu mai fie criticate doar in baza pregatirii lor profesionale si nici in baza faptului ca sunt nominalizate dupa criteriul sustinerii lor politice.In plus, arata ca toate propunerile sunt provizorii, pentru o perioada de 4 luni, timp in care ministerul va pregati si va demara procedurile de recrutare pe baza OUG 109/2011 a unor noi membri cu mandate pline, de patru ani. Insa, au fost numeroase cazuri in care starea de provizorat a fost transformata in numire cu mandat plin, pe patru ani.In continuare, Ministerul Energiei considera ca ar fi mai corecta o "analiza restrospectiva a performantelor vechilor membri din aceste structuri de conducere pentru a vedea in ce masura prelungirea mandatelor acestora ar fi fost sau nu o solutie optima pentru companii". Pentru a veni in sprijinul acestor afirmatii, Ministerul Energiei critica performanta companiilor. Ministerul Energiei spune ca a facut o analiza, iar datele fundamenteaza neprelungirea mandatelor actualilor membri. Pe de alta parte, se contrazice prin simplul fapt ca la Romgaz una dintre propuneri este Virgil Metea, actualul director general al companiei, persoana care nu s-a remarcat printr-o performanta deosebita. Insa, este puternic sustinut de PSD, potrivit surselor din sector.In mod special, este criticata activitatea Hidroelectrica, fapt surprinzator avand in vedere ca aceasta companie a fost condusa pana la jumatatea anului trecut de Remus Borza, in calitate de administrator judiciar. In prezent, Remus Borza este deputat ALDE, la fel ca Toma Petcu, ministrul energiei. Cu alte cuvinte, sunt puse la indoiala, astfel, chiar performantele lui Remus Borza. Aceasta si in conditiile in care Hidroelectrica a inregistrat un profit record de 1,5 miliarde lei, cel mai mare anuntat pana acum de o companie romaneasca pentru 2016. In plus, Remus Borza si-ar fi pastrat influenta in companie intreg anul, chiar daca a iesit din insolventa in iunie 2016, mai ales in conditiile in care Euro Insol, firma de avocatura pe care o conducea, a reprezentant compania in toate procesele cu baietii destepti, procese care s-au terminat abia luna trecuta."In ceea ce priveste Hidroelectrica, din datele furnizate de conducerea companiei rezulta ca bugetul alocat investitiilor pentru anul 2016 a fost de 637,4 milioane lei. Conform acelorasi date, aceste fonduri ar fi trebuit redirectionate pe trei paliere: pentru investitiile aflate in derulare, pentru investitii noi si pentru modernizari si retehnologizari. Astfel, pentru investitiile aflate in derulare, compania a investit doar 42% din suma avuta la dispozitie anul trecut (354,4 milioane buget alocat/144,7 milioane de lei buget investit), in timp ce, pentru investitiile noi, deciziile au condus la alocari de capital de doar 3% din bugetul pe 2016 (41,5 milioane buget alocat/1 milion de lei buget investit). Cat priveste modernizarile si retehnologizarile companiei, planul pe 2016 prevedea investitii totale de 250,4 milioane lei. La finalul anului trecut, bugetul consumat a fost de doar 32,4 milioane lei (13% rata de realizare investitionala)", se arata in comunicatul Ministerului Energiei.In aceste conditii, Ministerul Energiei considera ca "prelungirea mandatului acestor reprezentanti ai statului in Consiliul de Supraveghere ar fi fost un act managerial de natura sa intretina o eficienta scazuta si un ritm de lucru in defavoarea companiei".Ministerul Energiei mai spune si ca procesul de recrutare a managerilor este contestat. "In acelasi timp, aducem in discutie si faptul ca procesul de recrutare demarat anul trecut a fost contestat de mai multi candidati, inclusiv de Fondul Proprietatea, subliniindu-se posibile conflicte de interese si nereguli in derularea procedurii de selectie a membrilor in Consiliul de Supraveghere al companiei. Ca atare, selectia unor specialisti din lista furnizata de compania de recrutare nu poate fi posibila in conditiile suspiciunilor privind corectitudinea concursului in toate etapele sale. De aceea, in prezent, Corpul de Control al ministrului verifica legalitatea procesului de selectie initiat anul trecut pentru a stabili daca procedura trebuie reluata".Cat priveste situatia Nuclearelectrica, discutiile mediatice s-au axat pe numele a doua persoane propuse sa ocupe pozitii in Consiliul de Administratie, respectiv Daniela Lulache si Bogdan Stanescu, arata Ministerul Energiei. "Precizam, inca o data, ca aceste doua propuneri nu apartin Ministerului Energiei, ci au fost facute de un actionar minoritar. Reamintim si ca, a solicitarea Ministerului Energiei, Corpul de Control face verificari la Nuclearelectrica in contextul rezilierii contractului cu CNU care a vulnerabilizat ciclul nuclear integrat al Romaniei", se precizeaza in comunicat. Ministerul Energiei nu spune si care este acel actionar minoritar care i-ar fi propus pe cei doi. Aceasta in conditiile in care principalul actionar minoritar este Fondul Proprietatea, iar acesta nu avea cum sa le sustina in conditiile in care are deja reprezentant in Consiliul de Administratie si in conditiile in care s-a pronuntat in mai multe randuri impotriva unor noi mandate pentru actualii membri CA si pentru Daniela Lulache, director general. Ca o contradictie, Daniela Lulache este cunoscuta pentru sprijinul pe care l-ar avea din partea liderilor ALDE, inclusiv la nivelul lui Calin Popescu Tariceanu.De altfel, chiar Ministerul Energiei sustine prin comunicat ca Fondul Proprietatea a exprimat nemultumiri legate de activitatea acestora. "Si in cazul Nuclearelectrica exista, inclusiv la nivelul actionarilor minoritari, nemultumiri legate de performanta economica din ultimii ani a companiei, ceea ce nu incurajeaza prelungirea mandatului actualilor reprezentanti din Consiliul de Administratie", se precizeaza in comunicat.In ceea ce priveste Romgaz, Ministerul Energiei considera ca principalul motiv al schimbarilor il reprezinta investitiile. "Precizam ca si in cazul Romgaz propunerile pentru Consiliul de Administratie sunt provizorii, tot pentru patru luni. Un argument pentru schimbarea actualilor membri il reprezinta atat investitiile pe care le are in pregatire Romgaz, atat pe partea producerii de energie electrica pe baza de gaze naturale, cat si pe partea de stocare a gazelor in perspectiva inceperii exploatarilor in perimetrele din Marea Neagra", se arata in comunicat. Daca acesta este motivul, de ce doreste Ministerul Energiei mentinerea lui Virgil Metea?Reamintim ca pentru Hidroelectrica, unele propuneri ale Ministerului Energiei sunt neobisnuite : un fost operator de productie grafica, actual consilier la Secretariatul General al Guvernului (SGG), o fosta prezentatoare TV si controversata Andreea Lambru, secretar general adjunct al Guvernului. Pe lista se mai afla si vicepresedintele Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Acestia se vor afla la conducerea uneia dintre cele mai valoroase companii din Romania. Si pentru Nuclearelectrica sunt unele propuneri controversate. Pentru doua persoane, propuneri pe care Ministerul Energiei nu si le asuma, exista intentia de a fi prelungit mandatul cu inca patru ani: Daniela Lulache, membru CA si actulul director general, cunoscuta pentru apropierea sa de sefii ALDE, si Bogdan Stanescu, renumit pentru cele 25 de functii din partea statului. Ceilalti sunt propusi ca membri interimari pe 4 luni, majoritatea dintre ei neavand nicio pregatire in domeniu.Pentru Romgaz, pe lista de propuneri pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie se afla Bogdan Nicolae Stan, seful ANAF, punandu-se problema unei incompatibilitati , in conditiile in care Romgaz este unul dintre marii contributori la bugetul statului. O alta propunere este Gheorghe Gabriel Gheorghe, fost vicepresedinte al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, care ar putea intra intr-un conflict de interese. Inca o recomandare vine chiar de la seful Guvernului Sorin Grindeanu, urmand sa ocupe functia de membru CA al Romgaz directorul sau de cabinet Alexandru Chirila.