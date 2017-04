Dupa ce ministrul energiei a spus ca nu doreste ca Daniela Lulache sa fie propusa in continuare la Nucleareletrica, actualul consiliul de administratie al companiei a decis prelungirea mandatului sau cu 4 luni

"Mentionam ca masura actualului Consiliu de Administratie privind asigurarea continuitatii functiei executive pe perioada provizorie de 4 luni, suficienta pentru realizarea unei tranzitii responsabile, poate fi acceptata sau nu de noul Consiliu de Administratie ce urmeaza a fi numit provizoriu pentru aceeasi perioada de 4 luni in Adunarea Generala a Actionarilor SNN din data de 24.04.2017, conform punctului de pe ordinea de zi a convocatorului completat", se arata in comunicatul Nuclearelectrica."Consiliul de Administratie al SNN a aprobat prin decizie, cu unanimitate de voturi, cu abtinerea de la vot a membrului Consiliului de Administratie care indeplineste simultan si functia de Director General, prelungirea mandatului de Director General al doamnei Daniela Lulache pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 01.05.2017, respectiv un mandat provizoriu, avand in vedere ca mandatul actual al directorului general va expira la data de 30.04.2017. Decizia Consiliului de Administratie a fost adoptata in data de 11.04.2017 si acceptata de Directorul General in data de 13.04.2017. SNN este administrata in sistem unitar, conducerea executiva fiind delegata unui singur administrator executiv, asadar, in cazul SNN, spre deosebire de sistemul dualist, conducerea executiva nu mai poate fi asigurata in intregime in cazul expirarii mandatului singurului administrator executiv", se mai precizeaza in comunicatPotrivit acestuia, a fost avuta in vedere decizia Ministerului Energiei de nominalizare a unor administratori doar pentru un mandat provizoriu pe o perioada de 4 luni, situatie in care autoritatea tutelara trebuie sa deruleze in perioada urmatoare o procedura de recrutare si selectie a unor administratori pentru un mandat intreg de 4 ani, iar Consiliul de Administratie sa deruleze o procedura de recrutare si selectie pentru pozitia de director general pentru un mandat intreg de 4 ani.In cazul proiectului Unitatilor 3 si 4, pe fondul intentiei Ministerului Energiei de accelerare a procesului de negociere, Consiliul de Administratie a considerat cu atat mai mult necesara aprobarea unui provizorat de 4 luni in cazul Directorului General al SNN, acesta fiind membru titular in Comisia de negociere a proiectului si cunoscand foarte bine intreg procesul de negociere si particularitatile proiectului, de la momentul lansarii Strategiei de continuare a Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, in anul 2014, asigurarea continuitatii in acest proces fiind de asemenea esentiala, se mai precizeaza in comunicat. Reamintim ca Toma Petcu, ministrul energiei, a declarat in urma cu cateva zile ca "propunerile Daniela Lulache si Bogdan Stanescu pentru reinnoirea functiilor de administratori ai Nuclearelectrica nu ne apartin, acestea fiind facute de un alt actionar minoritar (n.red. nu a mentionat ce alt actionar)". Ministrul sustine ca Ministerul Energiei nu avea cum sa sustina cele doua propuneri intrucat exista o nemultumire fata de actuala conducere a Nuclearelectrica din care cei doi fac parte. "Nemultumirea vizeaza rezilierea contractului cu CNU (n.red. Compania Nationala a Uraniului) care a vulnerabilizat industria nucleara integrata a Romaniei, aspecte cercetate in acest moment de Corpul de Control al premierului", a mai spus Toma Petcu. Daniela Lulache este cunoscuta pentru relatiile apropiate cu sefii ALDE, aceasta in contextul in care ministrul energiei este tot de la ALDE.Intr-un al doilea comunicat, transmis tot vineri, Nuclearelectrica spune ca nu a reziliat contractul cu CNU, acesta fiind reziliat de drept in urma refuzului CNU de a livra materie prima conform clauzelor din contract, deci din culpa CNU."SNN, avand in vedere obligatiile legale aplicabile oricarei entitati economice cu capital majoritar de stat la care se adauga interesul companiei si actionarilor sai, nu poate achizitiona materie prima la un pret semnificativ peste pretul pietei. O achizitie de bunuri de la o persoana afiliata (CNU si SNN se afla sub controlul comun al Ministerului Energiei, fiind persoane afiliate) la un pret semnificativ peste pretul pietei, cand exista posibilitatea de a achizitiona de la un tert acelasi bun la un pret mult mai mic ar incalca legislatia in domeniul achizitiilor sectoriale, fiscal, guvernantei corporative, controlului financiar etc. Doar in anul 2016, impactul estimat al achizitiei de materie prima de la Cameco Inc. versus CNU este de 60 milioane lei. Cu alte cuvinte, achizitia de la CNU ar fi diminuat profitul cu aceeasi suma, plus efectul fiscal al unor nedeductibilitati generate de preturi de transfer la preturi mai mari decat cele de piata, in dauna tuturor actionarilor SNN", se arata in comunicat.