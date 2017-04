Sfidarea cetatenilor: Electrica vrea sa-i puna pe clienti sa plateasca stalpii doborati de furtuna, desi compania refuza sa faca investitii in infrastructura veche de 60 de ani

Cat de veche este reteaua Electrica



De ce nu sunt respectate planurile de investitii



Raport al Curtii de Conturi: Cum au acoperit consumatorii pierderi de 1,8 miliarde euro, cauzate de lipsa investitiilor in reteaua electrica



Reamintim ca 425 de stalpi de medie tensiune din aria de acoperire a Electrica, in judetele Braila, Buzau, Galati, Vrancea, Prahova si Cluj, au fost doborati de vantul puternic de la sfarsitul saptamanii trecute, lansand in bezna 130.000 de consumatori. Dupa patru zile de la furtuna, inca existau peste 20 de localitati fara electricitate, in judetele Galati si Vrancea. Potrivit comunicatelor Electrica, pe 25 aprilie, dupa patru zile de la furtuna, inca existau peste 20 de localitati fara electricitate, in judetele Galati si Vrancea.Directorul general al Electrica a declarat luni ca pagubele cauzate de situatia meteorologica de saptamana trecuta din Moldova s-ar putea ridica la cateva milioane de lei si vor trebui recunoscute de Autoritatea de Reglementare (ANRE) in tarifele finale platite de consumatori. "Exista o metodologie clara a ANRE, iar, in momentul in care ai o situatie de calamitate si autoritatile recunosc asta, ele (pagubele - n.r.) in mod normal sunt recunoscute de ANRE. Nu sunt sume care sa atinga milioane de euro. Ma astept sa fie de cateva milioane de lei. Dar da, conform metodologiei, pagubele trebuie recunoscute de ANRE", a declarat Stancu, potrivit Agerpres.Insa in calculul tarifelor sunt trecute si investitiile. Electrica nu le-a realizat conform planului, nerespectand nici programul aprobat la nivelul companiei si nici cel aprobat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Practic, tarifele sunt ajustate si in functie de investitii. ANRE a aprobat un program de investitii, insa acesta nu a fost respectat in 2016. In aceste conditii, investitii mai mici ar trebui sa insemne tarife reduse, nu crescute."Marea majoritate a instalatiilor de distributie aflate in prezent in patrimoniul societatilor de distributie a energiei electrice din cadrul Electrica au fost construite in ultimii 60 de ani, in etapele succesive de dezvoltare a Sistemului Energetic National. Aceasta a condus la o mare diversitate de echipamente aflate in prezent in exploatare. Acestea reprezinta instalatii realizate cu tehnologie romaneasca in perioada 1960-1990, la care se constata un grad avansat de uzura fizica si morala", se arata in mai multe rapoarte ale administratorilor companiei, pe anii 2015 si 2016, analizate de catre HotNews.ro.Potrivit acestora, doar 20% din instalatii corespund cerintelor actuale. "O categorie relativ redusa, reprezentand circa 20% din totalul instalatiilor, o reprezinta instalatiile noi, puse in functiune dupa 1990 si care sunt realizate la standarde tehnice care corespund cerintelor actuale".Reprezentantii companiei constientizau riscurile legate de vechimea retelei. "Componentele retelei de distributie ale Grupului sunt supuse deteriorarii in timp(...) Activele filialelor de distributie ar putea fi afectate de dezastre naturale sau de interventii umane neautorizate". Acestea sunt elemente trecute la capitolul "managementul riscului".In aceleasi rapoarte este recunoscut faptul ca investitiile sunt sub asteptari. "Realizarea indicatorilor de performanta al Consiliului, in special cu privire la investitiile realizate si puse in functiune pe durata anului 2016 in filialele de distributie, care influenteaza profitabilitatea viitoare, s-a situat sub dorintele si asteptarile Consiliului. Consiliul a luat masuri organizatorice pentru a imbunatati acest lucru in viitor si a solicitat conducerii sa demareze procesul de restructurare si regandire a modelului de business, in special (dar nu numai) in acest domeniu".Planul de investitii consolidat la nivel de grup pentru anul 2016 a fost de 844,6 milioane lei. Insa, societatile din grupul Electrica au realizat investitii de doar 569,4 milioane lei, reprezentand 67,4% din cat a fost planificat. Pentru filialele de distributie s-a inregistrat un procent de 70,3% raportat la planul aprobat de actionari. Investitiile realizate sunt chiar si sub planul aprobat de catre ANRE. Programul prevedea investitii de 647,8 milioane lei in 2016. Insa, planul de puneri in functiune pe anul 2016, aprobat de ANRE, a fost realizat in procent de 82,5%, se precizeaza in raportul administratorilor pe 2016.De asemenea, cheltuielile cu reparatii, intretinere si materiale au scazut cu 44 milioane lei, de la 303 milioane lei in 2015 la 259 milioane lei in 2016.Nici in 2015 nu a fost respectat planul de investitii. In 2015, la nivel de grup planul a fost realizat in procent de 64% (adica 551 milioane lei). Pentru filialele de distributie s-a inregistrat un procent de 65% raportat la planul majorat si de 85% fata de cel planificat intial, se precizeaza in raportul pe 2015.Cu toate acestea, reprezentantii Electrica tot sustin ca va creste volumul investitiilor, mai ales ca exista in conturi acea suma de 1,95 miliarde de lei obtinuta in urma listarii pe bursa in iunie 2014. "Bazat pe fondurile obtinute in urma IPO (1,95 miliarde lei), grupul Electrica a decis sa creasca volumul investitiilor in reteaua de distributie, in perioada a treia de reglementare, comparativ cu volumul aprobat de catre ANRE la sfarsitul anului 2013", se arata in rapoartele pe 2015 si 2016. Valoarea totala a planurilor de investitii acceptate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei este de 3,2 miliarde RON pentru intreaga perioada curenta de reglementare (2014- 2018)."Tarifele sunt ajustate anual, tinand cont de performanta de functionare atinsa, inclusiv cantitatile de energie electrica distribuite, cantitatile si pretul de achizitie al energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT), costurile necontrolabile, modificarea veniturilor din energia reactiva fata de cele prognozate, deprecierea si efectuarea cheltuielilor de capital preconizate, modificarea profitului brut din alte activitati fata de cel prognozat, precum si diferenta dintre valorile rentabilitatii activelor determinata de reducerea RRR de la 8,52% la 7,7%", se mai precizeaza in raport.Un raport al Curtii de Conturi publicat in aprilie 2016 arata ca, in perioada 2010-2014, distribuitorii de energie si transportatorul national nu au efectuat investitiile necesare, fiind inregistrate, in patru ani, pierderi uriase in retea, estimate la aproape 2 miliarde de euro, insa au beneficiat de majorari de tarife, care mai departe au fost suportate de catre consumatori. Principalii distribuitori sunt Electrica, ENEL, CEZ si E.ON, iar transportatorul este Transelectrica.In ceea ce priveste nivelul de retehnologizare a instalatiilor ce compun reteaua electrica de distributie si reteaua electrica de transport, raportat la necesitatile existente, s-a remarcat un grad scazut de retehnologizare al instalatiilor, respectiv desi peste 45% din instalatii necesitau retehnologizari, aceste lucrari au fost efectuate numai in proportie de 7%- 34 %, raportat la necesitati. Retelele electrice se caracterizeaza printr-un grad ridicat de imbatranire dar si printr-un nivel ridicat al pierderilor inregistrate in retea, fiind astfel evidenta necesitatea realizarii de investitii care sa conduca atat la cresterea eficientei sistemelor, cat si la reducerea pierderilor, se arata in raportul Curtii de Conturi.Astfel, in conditiile in care au fost asigurate surse de finantare a proiectelor de investitii (prin includerea in tariful de distributie), nivelul investitiilor realizate in retelele electrice a fost diminuat accentuat, astfel ca in anul 2013 nivelul investitiilor realizate si acceptate de ANRE a scazut fata de anul 2011 cu 43%.Potrivit raportului, la nivelul operatorilor principali de distributie, in perioada 2010-2013, s-a inregistrat un nivel alarmant al pierderilor (CPT) de 12,63% din energia electrica intrata in retelele de distributie. Din evaluarea nivelului consumului propriu tehnologic (CPT) inregistrat in retelele electrice de distributie in anul 2013, comparativ cu anul 2004, se constata faptul ca, desi in perioada 2009-2013 au fost raportate de operatorii de distributie investitii realizate de 5.987.593 mii lei, din care, pentru inlocuirea echipamentelor in vederea reducerii CPT, in perioada 2010-2013 au fost efectuate investitii in valoare de 717.526 mii lei, investitiile realizate nu si-au atins scopul, pierderile inregistrate in retelele de distributie in anul 2013 (12,4%) au ramas la acelasi nivel inregistrat in anul 2004 (12,6%).Pierderile inregistrate in retelele electrice de distributie in perioada 2010-2013, de 27,6 TWh, reprezinta: 46,1% din energia livrata de Hidroelectrica SA, sau 64,7% din energia livrata de SN Nuclearelectrica SA, sau 49,1% din energia livrata de Complexul Energetic Oltenia SA, in aceeasi perioada. In retelele electrice de distributie si transport, pierderile inregistrate au fost, in perioada 2010-2014, in medie de 7,8 TWh/an, fapt ce a generat costuri estimate la nivelul operatorilor de distributie si transport de 1,88 miliarde euro, ce au fost suportate in cea mai mare parte de consumatorii finali de energie prin includerea acestora in tariful pentru serviciul de transport si distributie. Astfel, in tariful mediu de distributie aplicat consumatorilor, costurile cu achizitia de energie pentru acoperirea pierderilor la nivelul operatorilor de distributie a reprezentat in medie 26%.Grupul Electrica acopera peste 40% din teritoriul Romaniei, avand o arie de operare de aproximativ 100.000 de kilometri patrati. Cele trei companii din cadrul Grupului Electrica deservesc peste 3,6 milioane de consumatori din 18 judete din zonele Muntenia Nord, Transilvania Sud si Transilvania Nord. Din iulie 2014, in urma listarii pe bursa, statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 48,8% din participatii, fiind cel mai mare actionar.