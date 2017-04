Comisia Europeana cere Romaniei sa elimine restrictiile cu privire la instalarea de statii de alimentare cu GPL

Intr-o alta procedura de infringement, Comisia Europeana solicita Romaniei, Irlandei si Italiei sa transpuna normele europene privind echipamentele maritime in legislatiile lor nationale.

Procedura de infringement si in domeniul financiar: Comisia solicita Romaniei si Spaniei sa puna in aplicare noile norme privind caracterul definitiv al decontarii.

Executivul european reclama ca in prezent legislatia romaneasca impune cerinte pentru instalarea de noi statii de alimentare cu GPL, inclusiv a celor fabricate si comercializate in mod legal in alt stat membru.De asemenea, Romania nu a adoptat reglementarile tehnice si normele privind certificatele de protectie contra incendiilor necesare in vederea instalarii unor noi statii de alimentare cu GPL- mai sustine Comisia Europeana.In cadrul procedurii de infringement, Comisia reclama ca aceasta situatie interzice de facto crearea si vanzarea transfrontaliera de statii de alimentare cu GPL, ceea ce contravine dispozitiilor tratatului referitoare la libera circulatie a marfurilor (articolele 34-36).Romania are la dispozitie doua luni pentru a notifica Comisiei masurile adoptate in vederea remedierii situatiei. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a UE.Mai exact, Comisia vrea transpunera integrala a normelor UE privind echipamentele maritime (Directiva 2014/90/UE).Scopul principal al directivei este imbunatatirea sigurantei maritime si prevenirea poluarii marine prin aplicarea uniforma a instrumentelor internationale relevante, sustine sursa citata.Acesta se refera la echipamentele maritime montate la bordul navelor UE si asigura libera circulatie a acestor echipamente pe teritoriul UE.Directiva trebuia sa fie pusa in aplicare pana la 18 septembrie 2016, cel tarziu. Irlanda, Italia si Romania inca nu au comunicat Comisiei masurile de transpunere a directivei in dreptul national.Drept urmare, Comisia a decis joi sa trimita avize motivate Irlandei, Italiei si Romaniei. Aceste tari au la dispozitie doua luni pentru a notifica Comisiei masurile luate pentru a alinia legislatia nationala la dreptul UE; in caz contrar, Comisia Europeana poate decide sa sesizeze Curtea de Justitie a UE cu privire la acest caz.In urma crizei financiare, in 2012 au fost introduse norme privind compensarea la nivel central a instrumentelor derivate, in cadrul eforturilor depuse la scara mondiala de a atenua riscurile sistemice la adresa stabilitatii financiare.In acest scop, UE si-a modificat, de asemenea, normele financiare pentru a reduce si mai mult riscurile legate de insolventa participantilor la tranzactii prevazute in Directiva privind caracterul definitiv al decontarii (Directiva 98/26/CE).In mod specific, Directiva modificata [in Regulamentul (UE) nr. 648/2012] privind caracterul definitiv al decontarii proteja operatorii de sistem care au oferit o garantie unui alt operator de sistem si urmarea sa promoveze stabilitatea pietelor financiare, facilitand si mai mult schimburile comerciale transfrontaliere si competitivitatea.Comisia Europeana reclama ca Romania si Spania nu au notificat Comisiei masurile pe care le iau pentru a aplica respectiva modificare specifica, desi aceste norme ar fi trebuit sa fie puse in aplicare de catre toate statele membre pana la 17 august 2014.Avand in vedere ca nu au respectat termenul-limita initial, Romaniei si Spaniei li s-au trimis scrisori de punere in intarziere in septembrie 2016.Din acest motiv, Comisia emite acum avize motivate catre Romania si Spania, solicitandu-le sa isi alinieze legislatia la dreptul Uniunii. Daca acestea nu iau masuri in termen de doua luni, Curtea de Justitie a UE poate fi sesizata cu privire la acest caz.