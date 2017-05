Hidroelectrica ar putea vira tot profitul de 1 miliard de lei din 2016 catre bugetul de stat si Fondul Proprietatea. Actionarii vor mai primi si 1 miliard de lei din rezerve. Statul vrea sa ia si banii din viitoarea listare pe bursa

In acest fel scad posibilitatile realizarii unor mari investitii si sansele de dezvoltare ale companiei. Aceasta si in conditiile in care este luata in calcul schimbarea strategiei de privatizare, astfel incat banii obtinuti dintr-o viitoare listare sa fie virati bugetului de stat, nu in conturile companiei in vederea realizarii unor investitii de amploare. Un memorandum al Guvernului aprobat in februarie obliga societatile de stat sa vireze 90% din profiturile pe 2016, sub forma de dividende. Guvernul nu are politici de incurajare a companiilor de stat sa faca investitii majore.O alta problema este schimbarea strategiei de privatizare. "Actualul Consiliu de Supraveghere va sustine procedura de listare la bursa, dar exista un comitet format din mai multe institutii care se ocupa de listarea la bursa si de un consortiu cu care Hidroelectrica are contract", a declarat Andreea Lambru, noul presedinte al Consiliului de Supraveghere, potrivit Agerpes.De altfel, chiar Remus Borza, fostul administrator judiciar al companiei si actual deputat ALDE, sustine ideea schimbarii strategiei de privatizare. Acesta sustine ca Hidroelectrica nu are nevoie de banii din privatizare. Hidroelectrica ar putea obtine un miliard de euro din listarea la bursa, daca procesul ar fi derulat in acest an, insa acesti bani ar trebui sa mearga la bugetul de stat, intrucat producatorul de energie nu are nevoie de aceste fonduri, a declarat, luni, Remus Borza, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres."Hidroelectrica are rezerve de 2,2 miliarde de lei, adica 500 de milioane de euro cash in depozite bancare. Daca este sa facem listarea, care este un moment de rascruce pentru Hidroelectrica, nu exista o favorabilitate mai mare pentru Hidroelectrica si n-a existat niciodata cum exista astazi. Hidroelectrica poate fi listata la un multiplu EBITDA de 15-20 de ori, ori asta inseamna o valoare a companiei intre 7,5 si 10 miliarde de euro. Inseamna ca, la o listare de 15%, anul acesta in conturile Hidroelectrica sau in trezoreria Ministerului de Finante poate sa mai intre un miliard de euro", a mai spus Borza.In prezent este in vigoare Hotararea Guvernului 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Hidroelectrica. Actul normativ prevede privatizarea prin oferta publica de majorare a capitalului social prin aport de capital privat, respectiv oferirea spre subscriere utilizand metode specifice pietei de capital a unui pachet de actiuni nou emise reprezentand 15% din capitalul social al societatii. De asemenea, prevede acordarea dreptului de preferinta de subscriere la pretul de vanzare al actiunilor nou-emise in cadrul ofertei publice primare de actiuni actionarilor existenti ai societatii, asupra unui pachet de actiuni nou-emise reprezentand 3,74 % din capitalul social existent, proportional cu cota detinuta anterior majorarii capitalului social.Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 80% din actiunile Hidroelectrica, iar Fondul Proprietatea 20%. Pe 19 aprilie, actionarii au aprobat schimbarea componentei Consiliului de Supraveghere, fiind numite persoane care nu au pregatire in domeniu, principalul criteriu fiind sustinerea politica.: un fost operator de productie grafica, actual consilier la Secretariatul General al Guvernului (SGG), o fosta prezentatoare TV si controversata Andreea Lambru, secretar general adjunct al Guvernului. Pe lista se mai afla si vicepresedintele Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Acestia se vor afla la conducerea uneia dintre cele mai valoroase companii din Romania.