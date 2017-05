Energy Holding, trader de energie cunoscut pentru contractele cu Hidroelectrica, si-a cerut insolventa

Energy Holding, unul dintre cei mai importanți traderi din energie, cunoscut pentru contractele cu Hidroelectrica, si-a cerut insolventa, informeaza Profit.ro . Bogdan Buzaianu, cel care a controlat firma, este cunoscut si ca unul dintre "baietii destepti din energie". Contractul cu Hidroelectrica a fost denuntat la scurt timp dupa ce compania producatoare de energie a intrat in insolventa. Denuntarea contractului a fost contestata in instanta, fiind solicitate despagubiri de 250 de milioane de euro, insa Energy Holding a pierdut definitiv procesul in ianuarie 2017.Buzaianu, finul fostului ministru al Economiei din perioada 2000-2004, Dan Ioan Popescu, a obtinut cel mai important contract pentru firma sa in 2004. Dupa intrarea Hidroelectrica in insolventa, administratorul judiciar Euro Insol a denuntat contractul de vanzare cumparare energie electrica incheiat pe 14 ianaurie 2004.Potrivit Euro Insol, Hidroelectrica a pierdut 1,44 miliarde lei doar in perioada 2006 - 31 mai 2012 din cauza contractului la pret mult sub cel al pietei incheiat in 2004 cu Energy Holding.In septembrie 2016, compania Energy Holding a fost pusa sub acuzare, de procurorii Parchetului Curtii de Apel Bucuresti, pentru delapidare si evaziune fiscala, printre acuzatii fiind si achizitia de terenuri la preturi supraevaluate de la omul de afaceri Said Baaklini si de la o alta persoana.