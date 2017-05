Ministrul Energiei spune ca Electrica a depus oferta pentru preluarea actiunilor pe care CEZ le detine in Bulgaria/ Electrica: Nu comentam astfel de informatii

"La Electrica, am depus o oferta pentru preluarea partilor, actiunilor pe care CEZ le are in Bulgaria. Este compania care furnizeaza energie pentru Sofia si imprejurimile ei, deci avem 3 milioane de clienti, un portofoliu destul de mare acolo. Electrica a depus o oferta si ne-am dori foarte mult sa achizitionam acest pachet de actiuni si sa devenim jucatori regionali", a declarat Toma Petcu.Este neobisnuit ca anunturi legate de posibile achizitii importante ale unor companii listate pe bursa sa fie facute de catre persoane din exterior, asa cum este Toma Petcu. In mod obisnuit, astfel de informatii sunt furnizate catre actionari de catre reprezentantii companiei listate, atunci cand devine certa intentia de a face o achizitie.In plus, chiar daca detine cel mai important pachet din Electrica, Ministerul Energiei nu este actionar majoritar. Dupa listarea din 2014, Electrica a devenit companie privata, statul roman, prin Ministerul Energiei, detinand 48,8% din participatii.Grupul CEZ detine, in Bulgaria, prin CEZ Bulgaria EAD, pachetele majoritare ale companiei de distributie CEZ Distribution Bulgaria AD, ale furnizorului CEZ Electro Bulgaria AD si ale traderului CEZ Trade Bulgaria, dar si 100% la producatorul TPP Varna EAD.