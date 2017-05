Parlamentarii au ales, in secret, trei noi membri ai Comitetului de Reglementare al ANRE. Printre ei se afla si Teodor Atanasiu, la propunerea PNL

Henorel Florin Badita va fi si vicepresedintele ANRE.Ceilalti candidati au aflat cu surprindere ca au fost alesi deja noii membri, in conditiile in care nu era cunoscut faptul ca cele doua comisii parlamentare s-ar intruni pentru a face selectia. Conform Legii 160/2012, selectia propunerilor este efectuata de catre cele doua comisii reunite. Ulterior, propunerile comisiei sunt inaintate pentru aprobare in sedinta comuna a celor doua camere parlamentare. Vezicele 11 candidaturi.Comitetul de reglementare din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) functioneaza de doi ani in formula restransa, cu doar patru membri din sapte cati ar trebui sa fie. De asemenea, si postul de vicepresedinte a fost liber. Timp de doi ani, principalele partide nu au reusit sa decida pe cine sa sustina, chiar daca au existat multi candidati. Au fost cateva incercari de selectie, au fost trimise numeroase CV-uri, insa toate procedurile s-au blocat in momentul in care trebuiau alesi noii membri.Chiar daca reglementatorul in energie este, teoretic, independent, tot partidele sunt cele care decid. Fiecare functie este stabilita in baza unui algoritm politic.Teodor Atanasiu, unul dintre liberalii "cu greutate", nu a reusit sa obtina un al treilea mandat de parlamentar, desi acesta deschidea lista PNL Buzau la Senat. Astfel, PNL a decis la inceputul lunii mai sa-l recompenseze cu o functie in ANRE. Pe 3 mai, Biroul Politic Național al PNL a decis sa imparta mai multe functii importante pentru membrii sai. Astfel, Teodor Atanasiu a fost propus pentru ANRE, Eugen Nicolăescu pentru postul de viceguvernator al BNR, Sulfina Barbu a fost propusă membru în CNSAS, iar Anca Boagiu - la Curtea de Conturi.