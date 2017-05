Dupa inca o etapa de liberalizare, pretul energiei electrice pentru populatie ar putea creste cu 1% de la 1 iulie

Pretul energiei electrice ar putea creste cu maxim 1% de la 1 iulie, cand piata se va liberaliza cu inca 10%, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte InvestEnergy, Niculae Havrilet, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), potrivit Agerpres. De la 1 iulie piata va fi liberalizata cu inca 10%, astfel ca ar putea sa existe anumite ajustari, dar sub 1% in factura finala, a precizat Havrilet.In prezent, populatia consuma 80% energie din piata libera si 20% cu pret reglementat, iar, de la 1 iulie, ponderea energiei din piata libera va creste la 90%. De la 1 ianuarie 2018, piata va fi complet liberalizata.Totodata, Havrilet a mai spus ca pierderile distribuitorilor ca urmare a fenomenelor meteo extreme de la sfarsitul lunii aprilie, cand sute de stalpi au fost doborati de viscol si ninsori, vor avea un impact nesemnificativ in factura populatiei, daca vor fi recunoscute de catre ANRE."Aceste pagube trebuie sa fie incadrate in categoria pagubelor inregistrate in urma unor conditii extrem de grele, adica ei sa primeasca statutul de forta majora. Daca acest statul va fi obtinut, suntem obligati sa preluam costul reparatiilor in factura finala. Dar consideram ca nu sunt valori foarte mari, undeva sub 0,5%- 0,1%. Sunt valori foarte mici", a spus Havrilet.