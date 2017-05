Daniela Lulache: Sunt bani pentru retehnologizarea Unitatii 1 de la Cernavoda, dar exista riscul ca rezervele companiei sa fie distribuite actionarilor

"Valoarea acestui proiect este de 1,2- 1,5 miliarde de euro. Daca mergem pe o structura de finantare clasica, 30% equity- 70% fonduri atrase, inseamna ca finantarea Nuclearelectrica ar fi undeva la 300 - 400 de milioane de euro, iar restul de la banci", a declarat Daniela Lulache.Insa, marea problema este ca aceasta suma de care dispune Nuclearelectrica pentru retehnologizare a ajuns sa fie ravnita de catre actionari. "De exemplu, a fost propunerea Fondului Proprietatea de distribuire a rezervelor. Cu bucurie, nu a fost aprobata, dar exista in continuare acest risc. Noi ne-am exprimat public pozitia cu privire la impactul unei astfel de decizii si imi place sa cred ca decidentii iau in analiza si punctul de vedere al companiei atunci cand iau astfel de decizii", a spus Daniela Lulache.Potrivit acesteia, procesul de retehnologizare este de lunga durata fiind aproape ca un proces de construire a unui nou reactor. In cazul Unitatii 1 a carei durata de viata se apropie de final, retehnologizarea trebuie finalizata pana in 2025-2026. "Standardele ne spun ca acest proces seamana aproape cu constructia unora noi (n.red. reactoare) si trebuie inceput cu cel putin 10 ani inainte. Astazi, inca lucram la studiile tehnice. Aceasta retehnologizare inseamna inlocuirea unor echipamente, in functie de diagnosticul dat de specialisti. (...)Aceste studii tehnice incepute in 2014 vor fi finalizate in 2018, cand vom avea planificata oprirea Unitatii 1. Suntem in calendar", a precizat Daniela Lulache.Reamintim ca in luna martie, Guvernul a decis, prin OUG, ca rezervele care constituie sursa proprie de finantare ale companiilor de stat sa fie distribuite, sub forma de dividende, actionarilor. Aceasta dupa ce in februarie a hotarat ca minim 90% din profitul pe 2016 sa fie distribuit sub forma de dividende. Practic, aceste companii sunt lasate fara bani, in conditiile in care trebuie acoperite de la bugetul statului o serie de majorari ale salariilor bugetarilor.Unitatea 1 de la Cernavoda a fost pusa in functiune in 1996, iar al doilea in 2007.