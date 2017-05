Pretul petrolului creste sensibil, relansat de Rusia si Arabia Saudita

Pretul barilului "light sweet crude" (WTI), referinta americana, a urcat cu 1,01 dolari, pana la 48,85 dolari pentru livrarile in iunie pe New York Mercantile Exchange (Nymex).Moscova si Riadul "au reusit sa relanseze pietele prin cuvinte", a rezumat John Kilduff, de la Again Capital.Cu ocazia unei intalniri la Beijing intre ministrii de resort, Alexandr Novak si Khaled al-Faleh, Rusia si Arabia Saudita s-au pronuntat luni in favoarea prelungirii pana in martie 2018 a cotelor de productie.Aceste plafoane sunt aplicate din ianuarie de catre membrii Organizatiei tarilor exportatoare de petrol (OPEC), unde Riadul este actorul dominant, si de catre alte tari, printre care Rusia este cel mai mare producator. Aceste plafoane erau in vigoare pana la finalul lunii iunie.