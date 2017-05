ANRE impune constituirea de garantii financiare de buna executie celor care castiga unele licitatii pe bursa energiei 

introducerea obligativitatii participantilor declarati castigatori la licitatie de a constitui garantii financiare de buna executie a contractelor de vanzare-cumparare incheiate pe piata pentru serviciul universal (modul de constituire, termen de valabilitate, valoarea garantiei etc);

completarea conditiilor de executare a garantiei financiare de participare constituite de catre participantii la licitatie declarati castigatori si de plata de catre acestia a penalitatii de neincheiere a contractelor, in cazul nedepunerii garantei financiare de buna executie;

modificarea unor termene privind suspendarea licitatiilor si incheierea contractelor de vinzare-cumparare a energiei electrice tranzactionate pe PCSU;

completarea prevederilor referitoare la drepturile si obligatiile FUI si ale participantilor la licitatie.



introducerea clauzelor referitoare la definirea/executarea/restituirea garantiilor financiare de buna executie a contractelor de vanzare-cumparare incheiate pe piata centralizata pentru serviciul universal (conditii si termen de executare a acesteia);

introducerea clauzelor de Forta Majora pentru exonerarea de raspunderea contractuala;

completarea drepturilor si obligatiilor Cumparatorului;

completarea clauzelor de incetare a contractului cu conditiile in care acesta poate fi reziliat din initiativa Cumparatorului/Vanzatorului.



Ordinul aprobat miercuri modifica Ordinului ANRE 65/2014 si Decizi ANRE 2667/2014. Potrivit ANRE, a fost necesar in conditiile in care, pe fondrul cresterii excesive, in lunile ianuarie si februarie 2017, a preturilor pe pietele centralizate administrate de OPCOM SA, in special PZU, au existat furnizori care au denuntat unilateral contracte in derulare. Furnizorii de ultima instanta, parteneri in contractele incheiate pe PCSU, s-au confruntat cu situatii in care participantii declarati castigatori in urma sesiunii de licitatie organizate pe PCSU pentru trimestrul I 2017 au notificat denuntarea unilaterala a contractelor de vanzare- cumparare incheiate pe aceasta piata sau sistarea livrarilor de energie electrica aferente acestora."Consideram ca masurile adoptate astazi vor fi in masura sa asigure reducerea riscului de crestere a pretului energiei electrice platit de clientii finali beneficiari ai serviciului universal, din cauza nerespectarii, de catre participantii declarati castigatori la licitatie, a obligatiilor din contractele de vanzare-cumparare incheiate in urma licitatiilor PCSU", se mai precizeaza in comunicatul ANRE.