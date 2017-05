Guvernul a aprobat alocarea a 12,7 milioane de lei pentru salariatii disponibilizati de la Complexul Energetic Oltenia

In urma consultarilor cu sindicatele, s-a convenit ca in cursul acestui an sa fie disponibilizati 1.000 de salariati, jumatate din numarul de concedieri prevazut in Planul de disponibilizare 2016-2017, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 43/12.12.2016.Venitul lunar de completare se adauga indemnizatiei de somaj si se acorda in baza OUG 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-ᅡ2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare.Potrivit OUG nr. 36/2013, aprobata cu completari prin Legea 259/2015, venitul lunar de completare se stabileste odata cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care sᅡ-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj.Venitul de completare se acorda lunar, pe perioade stabilite diferentiat, respectiv pe 12 luni pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 3 ani si pana la 10 ani, 20 de luni pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 10 ani si pana la 15 ani, 22 de luni pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si pana la 25 ani si 24 de luni pentru salariatii care au o vechime in munca de cel putin 25 de ani.