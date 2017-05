Romania va adera la Agentia pentru energie nucleara a OCDE

"Salut decizia OCDE de a invita Romania sa devina membru cu drepturi depline la Agentia pentru Energie Nucleara, fapt ce va aduce beneficii pentru ambele parti. Acest lucru confirma progresele constante facute de tara noastra pentru a asimila instrumentele OCDE. Vom face tot ce depinde de noi pentru ca Romania sa inceapa cat mai curand posibil negocierile de aderare la clubul mondial al celor mai bune practici de dezvoltare economica", a declarat premierul Sorin Grindeanu.Romania si-a depus oficial candidatura pentru a dobandi statutul de membru al NEA in octombrie 2016. Programul nuclear al Romaniei a fost apoi supus unui proces de evaluare de catre secretariatul NEA, efort comun la care au participat ministerele abilitate din Romania, reprezentati ai industriei nucleare si ai institutelor de cercetare din domeniu, precum si Comitetul inter-ministerial pentru relatia Romaniei cu OCDE.Din acest dialog, a rezultat ca Romania indeplineste standardele statelor cu programe nucleare avansate, membre ale NEA. De asemenea, a reiesit interesul comun pentru consolidarea cooperarii Romaniei cu NEA in domeniul tehnologiei nucleare, al cercetarii, al gestiunii deseurilor radioactive, al sigurantei nucleare.Odata cu finalizarea procesului de aderare, Romania si Argentina se vor alatura celor 31 state membre ale Agentiei, care lucreaza impreuna pentru dezvoltarea celor mai bune practici si politici in domeniul nuclear."Suntem foarte bucurosi ca Romania si Argentina adera la Agentia pentru Energie Nucleara, pas care confirma intarirea parteneriatului dintre OCDE si ambele tari si demonstreaza inca o data angajamentul acestora fata de cele mai bune practici in domeniul energiei nucleare", a declarat Angel Gurria, Secretarul General al OCDE.Prin decizia anuntata de OCDE, Romania reconfirma angajamentul sau de lunga durata pentru dezvoltarea energiei nucleare si pentru cooperarea internationala. Romania dispune de infrastructura si o industrie nationala dezvoltata in domeniul energiei nucleare si utilizeaza o tehnologie nucleara sigura (CANDU-6).