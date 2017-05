Bogdan Chiritoiu considera ca nu trebuie eliminata Bursa Romana de Marfuri de pe piata gazelor: Daca nu suntem multumiti de modul in care functioneaza BRM, varianta ar fi mai degraba sa ii punem anumite conditii

"Punctul de vedere a fost in esenta acela de a mentine ordonanta, respectiv de a mentine doua platforme de tranzactionare, pentru faptul ca BRM este deja un operator care tranzactioneaza gaze. Si atunci, daca nu suntem multumiti de modul in care functioneaza BRM, varianta ar fi mai degraba sa ii punem anumite conditii, sa fie reglementata mai bine, dar nu stiu daca este o solutie optima sa eliminam un actor economic care deja e prezent pe piata", a afirmat, joi, Bogdan Chiritoiu, in cadrul conferintei de aniversare a 20 de ani de activitate, citat de News.ro.Deputatii PSD si ALDE din Comisia pentru Industrii din Camera Deputatilor, condusa de deputatul PSD Iulian Iancu, au aprobat marti mai multe amendamente la OUG 64/2016 privind piata gazelor naturale. Unul dintre aceste amendamente a starnit revolta reprezentantilor Bursei Romane de Marfuri (BRM), care acuza parlamentarii de nationalizarea serviciilor privind tranzactionarea gazelor. Mai exact, amendamentul prevede ca va fi acordata o singura licenta de bursa a gazelor, si anume doar pentru OPCOM. In acest moment, detin licente pentru tranzactiile angro si OPCOM, si BRM. Altfel spus, deputatii propun ca singura bursa a gazelor sa ramana OPCOM. BRM se va putea implica doar ca operator in tranzactiile cu amanuntul. Un alt amendament important prevede tranzactionarea intregii cantitati de gaze de pe piata pe bursa, contractele, preturile, chiar si contractele intragrup si preturile de transfer vor fi facute publice.In aceste conditii, Uniunea Salvati Romania (USR) a solicitat demiterea presedintelui Comisiei de Industrii si Servicii din cadrul Camerei Deputailor, Iulian Iancu, despre care afirma ca a subminat interesele energetice ale Romaniei, a anuntat, marti, deputatul Claudiu Nasui. Concret, USR afirma ca Iulian Iancu incearca printr-o serie de amendamente la legea de aprobare a OUG 64/2016, care prevede liberalizarea pretului la gaze pentru toti consumatorii si eliminarea restrictiilor la export, "blocarea de facto" a ordonantei.Pe de alta parte, Iulian Iancu sustine printr-un comunicat de presa ca pentru aceste amendamente a fost folosit modelul european, care a viza o singură bursă pentru tranzacționarea transparentă, concurențială și nediscriminatorie a gazelor naturale. "Scopul este de a crește lichiditatea pieței concurențiale angro prin centralizarea activităților de tranzacționare. Aceste măsuri sunt identice cu cele instituite în Austria, începând cu ianuarie 2013, când prin Legea gazelor s-a stabilit crearea unui singur PVT national și administrarea tranzacțiilor în PVT prin operatorul unic Central European Gas Hub (CEGH). Situații identice, privind operatorul unic pentru bursă, se pot întâlni în Germania, Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Olanda, Polonia, Ungaria. OPCOM S.A. dispune deja de o infrastructură dezvoltată la standarde europene și internaționale pentru susținerea tranzacțiilor cu gaze naturale, iar activitatea sa se supune în integralitate reglementărilor emise și aprobate de către ANRE și documentelor operaționale avizate de către ANRE", se arata in comunicatul lui Iulian Iancu.