Cum a ajuns un necunoscut de 94 de ani sa detina peste 11% din compania-cheie Oil Terminal

O persoana cu acelasi nume apare pe lista cetatenilor care au primit despagubiri de la celebra ANRP (Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor), dar nu e clar daca e vorba despre actionarul misterios de la Oil Terminal. Datele publice de la ANRP nu indica in ce au constat despagubirile primite de aceasta persoana. (Vezilista )Initial, Sebastian Valentin Dumitrescu a atras atentia mediului bursier dupa o tranzactie din 27 februarie 2017, cana a cumparat 12,1 milioane actiuni, ajungand la o participatie de 5,41% de la 3,33% cat avea in acel moment. Ajunsese sa detina mai mult decat Fondul Proprietatea, care cu trei zile inainte, pe 24 februarie, si-a redus participatia de la 5,4% la 3,8%.In conditiile in care trebuie raportate toate actiunile celor care au detineri de peste 5%, orice tranzactie facuta de aceasta persoana in cazul Oil Terminal a devenit cunoscuta. Astfel, a urmat o serie de noi cumparari de actiuni, ajungand la peste 11%. De altfel, foarte activ a fost in luna mai, avand si doua momente in care a vandut actiuni, participatia reducandu-se sub 5%. Insa, pe 11 mai, si-a crescut procentul din capitalul social de la 4,98% la 9,92%, dupa ce a cumparat 28,76 millioane de actiuni. Pe 15 mai a cumparat inca 7.68‎ milioane actiuni, detinand astfel 11,319% din capitalul social. Pe 19 mai a mai cumparat 1,93 milioane actiuni, la pretul de 0,1899 lei/actiune, potrivit unei notificari transmise luni BVB. Practic, detine dupa ultima tranzactie 67,86 milioane actiuni din totalul de 582,4 milioane, cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare.In prezent, statul roman prin Ministerul Energiei detine 59,62% din participatii, restul fiind alti actionari cu 40,37%. Actionarii au aprobat in luna aprilie distribuirea a 84% din profitul net de 17 milioane de lei obtinut in 2016, valoarea dividendului brut fiind de 0,024 lei/actiuni, plata urmand sa fie facuta incepand cu 6 iunie.Compania opereaza cel mai mare terminal petrolier din tara, fiind specializata in vehicularea titeiului, produselor petroliere si petrochimice lichide si a altor produse si materii prime in vederea import/exportului si tranzitului.