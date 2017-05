BERD acorda companiei Expert Petroleum un imprumut de 5 milioane dolari pentru exploatarea zacamintelor mature de titei si gazele naturale din Romania

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda companiei Expert Petroleum un imprumut de 5 milioane USD pentru finantarea imbunatatirii exploatarii zacamintelor mature de titei si gaze naturale din Romania, se arata intr-un comunicat al companiei petroliere.Imprumutul BERD va ajuta Expert Petroleum sa isi optimizeze structura de capital si sa investeasca in proiecte de modernizare in vederea cresterii eficientei energetice si imbunatatirii productiei. Investitia Bancii va contribui la demersul companiei de a face campurile de titei si gaze, pe care le opereaza, mai sigure, mai curate, mai productive si mai profitabile pe o perioada mai lunga de timp, se mai arata in comunicat.Expert Petroleum este o organizatie specializata in optimizarea operatiunilor, dezvoltarea fortei de munca, eficientizarea consumului de energie si marirea productiei si a rezervelor campurilor mature de titei si gaze. Compania opereaza in Romania 18 campuri mature de titei si gaze insumand 400 de sonde in productie si peste 1000 de angajati. Expert Petroleum face parte din grupul GMS Holdings, care este un mare grup de investitii internationale diversificate detinute de o familie.