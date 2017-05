Consiliul Concurentei a aprobat preluarea clientilor Fidelis Energy de catre RWE Energie

Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care RWE Energie SRL preia portofoliul de clienti al Fidelis Energy SRL, se arata intr-un comunicat al autoritatii de concurenta. Dupa o analiza a tranzactiei, Consiliul Concurentei a constatat ca nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special prin crearea sau consolidarea unei pozitii dominante.RWE Energie SRL este controlata direct de catre societatea Budapesti Elektromos Muvek Nyrt si face parte din grupul RWE, grup activ pe pietele europene de furnizare de energie si gaze naturale. Grupul RWE este lider european in domeniul energetic, fiind activ in producerea, transportul si comercializarea de energie electrica si gaze naturale. Grupul este cel mai mare producator de energie electrica din Germania si al doilea ca marime in Olanda, in timp ce pe piata gazelor naturale ocupa primul loc in Olanda si locul trei in Germania. Totodata, Grupul RWE este al patrulea cel mai mare furnizor in Marea Britanie, atat pentru energie electrica, cat si pentru gaze naturale.In Romania, RWE s-a concentrat pe deservirea clientilor non-casnici de energie electrica, portofoliul de furnizare gaze naturale fiind redus.Fidelis opereaza pe piata energiei electrice din Romania, ca furnizor de energie electrica, precum si pe piata gazelor naturale.Decizia Consiliului Concurentei va fi publicata pe site-ul institutiei dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential.