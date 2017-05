Noi ajutoare de stat pentru Compania Nationala a Uraniului: Costul de productie va fi subventionat, iar creantele bugetare vor fi convertite in actiuni

Ajutorul de stat de salvare, care devine parte componenta a ajutorului de restructurare (ajutorul de stat in suma de 62 milioane de lei aprobat in sedinta de Guvern din 5 octombrie 2016 prin OUG 65/2016);

Subventie pentru costul de productie si pentru realizarea investitiilor prevazute in Planul de restructurare;

Conversia in actiuni detinute de statul roman a unor creante bugetare si scutirea la plata unor creante bugetare.



Guvernul mai sustine ca aceste ajutoare sunt acordate "conditiile autorizarii de catre Comisia Europeana si in baza Planului de restructurare elaborat de companie si avizat de Ministerul Energiei, actionar unic al CNU".Planul de restructurare al CNU urmareste eficientizarea activitatii companiei intr-o perioada de 5 ani. Documentul cuprinde o serie de masuri strategice, investitionale, operationale si financiare, complementare programelor finantate prin intermediul programelor finantate de Uniunea Europeana.Perioada de valabilitate a acordarii masurilor de ajutor de stat de restructurare este 2016-2021. Plata ajutorului de stat de restructurare se va realiza in transe, in perioada 2017-2022 si va face obiectul unei corectii anuale, pe baza costurilor si veniturilor efective inregistrate de companie.Ajutorul de stat pentru restructurare se va acorda de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei. Acordarea ajutorului de stat este conditionata de punerea in aplicare a Planului de restructurare, ce urmeaza sa fie trimis spre aprobare Comisiei Europene.Si anul trecut in octombrie, Guvernul a aprobat un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care propune acordarea unui ajutor de stat de 62 milioane de lei Companiei Nationale a Uraniului (CNU), companie care a ramas fara surse de finantare. Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor de salvare catre CNU, in doua transe si pentru o perioada de sase luni. Prima transa, de 47,2 milioane de lei, a fost acordata in 2016, iar a doua in martie 2017.