Sorin Grindeanu s-a intalnit cu reprezentantii CEZ, care i-au prezentat planurile companiei in Romania

Top managementul companiei, prin Martin Zmelik - Country Manager Grupul CEZ in Romania si Doina Vornicu - COO CEZ Romania, i-au prezentat premierului Sorin Grindeanu stadiul investitiilor efectuate de Grup in Romania si planurile pentru urmatoarea perioada. Cele doua parti au discutat despre evolutia piatei de energie din Romania si despre modalitatile de a asigura securitatea energetica a Romaniei in conditii de eficienta energetica."Intalnirea de astazi cu Primul Ministru a fost un dialog deschis asupra situatiei actuale a pietei de energie din Romania si a planurilor noastre ca investitor pe termen lung. A fost o buna ocazie de a ne reafirma sprijinul pentru indeplinirea obiectivelor la nivel national, dar si de a aprecia cresterea semnificativa a stabilitatii si predictibilitatii sectorului din ultimele luni", a declarat Martin Zmelik, Country Manager Grupul CEZ in Romania.Reprezentantii CEZ Romania sustin ca isi propun sa continue investitiile in modernizarea retelei de distributie din regiunea Oltenia, dar si in dezvoltarea unor produse si servicii energetice adaptate nevoilor clientilor sai, in special in domeniul eficientei energetice.