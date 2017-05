Luca Nicolae Iacobici, numit presedinte provizoriu al Directoratului Transelectrica

Transelectrica informeaza actionarii ca incepand cu data de 1 iunie, noul presedinte al Directoratului companiei este Luca Nicolae Iacobici. Acesta il inlocuieste pe Ion Toni Teau, al carui mandat inceteaza, cu acordul partilor, pe 31 mai. Iacobici va primi un mandat provizoriu pentru perioada rămasă din durata de valabilitate a mandatului predecesorului său, respectiv până la data de 16 septembrie 2017.Iacobici a detinut din 2000 o serie de functii de conducere in Transelectrica. Anterior, a lucrat in cadrul fostului RENEL.In luna martie, Toni Teau a renuntat la mandatul de membru si presedinte al Directoratului Transelectrica. Demisia acestuia a fost anuntata la doar cateva zile dupa ce o avarie in reteaua Transelectrica a lasat minele din Valea Jiului fara curent electric. In ultimul an, astfel de avarii s-au inmultit, ramanand fara electricitate chiar si judete intregi. HotNews.ro a prezentat in mai multe randuri problemele de la Transelectrica.