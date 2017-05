Propuneri pentru Consiliul de Administratie al Transgaz: Cosmin Ghita, fost angajat al Chevron, si Nicolae Minea, fost presedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

Ministerul Economiei propune doi noi membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Transgaz: Nicolae Minea si Cosmin Ghita. Aceste propuneri ar urma sa fie discutate in in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din 19 iulie. Nicolae Minea a condus mai multi ani unitati turistice, iar in perioada aprilie 2014- iunie 2016, a fost presedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS). Cosmin Ghita a lucrat in domeniul petrolier, timp de trei ani fiind consilier in cadrul Chevron Romania. A studiat la Bates College, timp in care a beneficiat de un schimb de experienta de sase luni la Sankt Petersburg, fiind vorbitor de limba rusa. In prezent este consilier al prim-ministrului Sorin Grindeanu. Este membru al fundatiei CAESAR.Astfel, in perioada iulie 2009- aprilie 2014, a fost director general al hotelului Hilton din Sibiu. In perioada octombrie 1995- iunie 2009, a fost director general al Palace Resort & Spa, Sibiu. In perioada ianuarie 1991- aprilie 1992 a fost director comercial la SC Sibinul SA. Intre aprilie 1986 si aprilie 1990 a fost director comercial la Oficiul Judetean de Turism Sibiu. Din mai 1985 pana in martie 1986 a fost economist la Intreprinderea Textila, Cisnadie.De altfel, a beneficiat de un schimb de experienta la Nevskyi Institut, la Sankt- Petersburg, Rusia, in perioada august 2009- ianuarie 2010. In prezent este consilier de stat pe probmele de energie si minerit al premierului Sorin Grindeanu. In perioada noiembrie 2016- aprilie 2017 a fost manager relatii publice si politici economice pentru Romania si Moldova, la Medtronic Romania SRL. In perioada aprilie 2015- aprilie 2017, a fost partener in cadrul Amerocap, din New York, companie de investitii si facilitare comert exterior in domeniul petrolier. In perioada aprilie 2012- martie 2015 a fost consilier relatii publice si guvernamentale la Chevron Romania, iar cateva luni in 2011 si 2012 a fost stagiar relatii internationala, la Chevron USA Inc. In 2010 a fost stagiar la Departamentul de Riscuri Asimetrice si Non- Proliferare Nucleara, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Este membru al fundatiei CAESAR.Aceste propuneri sunt cuprinse intr-o nota transmisa de Ministerul Economiei catre conducerea Transgaz.