Consiliul de Supraveghere al Transelectrica are noi membri pentru urmatoarele patru luni

este in prezent manager general la firma de contabilitate Eficient Accounting SRL si manager general la firma de brokeraj in asigurari Eficient Asig Broker de Asigurare SRL Bucuresti. In perioada 2012-2014, a fost director economic la o firma de consultanta in tehnologia informatiei, Bion Advanced Support Team SRL. In perioada 2008-2019 a fost manager financiar la Ambro Maritime Co SRL, Constanta, frma de transport rutier de marfuri, iar in perioada ianuarie 2012- februarie 2016 expert contabil ca cabinetul Ambro Beatrice. Este absolventa a Facultatii de management financiar contabil, in cadrul Universitatii Spiru Haret Constanta.este din 2005 control financiar la Heidelbergcement Romania SA, companie din industria cimentului. Este absolvent al Universitatii Politehnica Timisoara.este din februarie 2017 secretar general al Ministerului Economiei. In perioada decembrie 2015-ianuarie 2017, a fost consilier in cadrul directiei juridice din Ministerul Fondurilor Europene. In perioada mai 2015- decembrie 2014, a fost secretar general in cadrul Ministerului Economiei. In perioada ianuarie 2015- mai 2015, a fost secretar general adjunct in cadrul Ministerului Economiei. In perioada mai 2014- mai 2015, a fost consilier in cadrul Autoritatii de management POS Mediu. In perioada ianuarie 2013- mai 2014, a fost consilier personal al ministrului delegat pentru dialog social, iar in perioada iulie 2012- decembrie 2012, a fost consilier in Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. Timp de doi ani, intre iulie 2010 si iulie 2012, a fost consiler la Posta Romana. In perioada octombrie 2009- iulie 2010 a fost expert comunicare la Posta Romana. Intre 2006 si 2009 a fost consilier al ministrului educatiei. De asemenea, intre 2005 si 2009 a fost consultant parlamentar, in Camera Deputatilor. Intre 1999 si 2005 a fost referent parlamentar, tot in Camera Deputatilor. Este absolvent al Facultatii de Stiinte Politice si Management Politic, in cadrul Universitatii Dimitrie Cantemir, si al Colegiului National de Aparare.a fost functionar cu statut special in "Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala", in perioada ianuarie 1993- februarie 2006. Intre septembrie 1986 si ianuarie 1993 a lucrat ca electronist la Microelectronica S.A. In perioada decembrie 2008- iunie 2014 a fost consilier in Camera Deputatilor. Apoi, din iunie 2014 pana in decembrie 2014 a fost consilierul la fostul Departament pentru Energie. De asemenea, din august 2014 pana in februarie 2015 a fost membru in Consiliul de Administratie al Oil Terminal. Intre aprilie 2015 si noiembrie 2015 a fost membru in CA al Societatii Nationale Apele Minerale. In perioada august 2015- octombrie 2015 a fost directorul de cabinet al ministrului economiei. Ulterior, in perioada noiembrie 2015- marte 2016, a fost consilierul fostului ministru al energiei. In perioada decembrie 2015- august 2016, a fost membru in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia, iar intre ianuarie 2016 si iunie 2016 a fost presedintele CA al Companiei Nationale a Uraniului. Din 2012 este lector la Facultatea de Administratie si Afaceri la Universitatea Bucuresti. Este absolvent al Facultatii de Drept, Universitatea Bucuresti, al Facultarii de sociologie si asistenta sociala la Universitatea Bucuresti si al Academiei Romane (doctor in economie).a fost in perioada august 2016- februarie 2017 director general al Tarom. Totodata, a fost si membru CA al Tarom. Din 2015 este membru CA al Tulcea Gaz SA. In perioada martie 2015- martie 2017, a fost membru CA al CFR Calatori. Din 2013 este administrator al dealerului auto German Top Trading SRL. In perioada iunie 2014- martie 2015 a fost membru CA al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. In perioada iulie 2010- iunie 2012, a fost presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, iar martie 2009- iulie 2010, a fost vicepresedinte al aceleiasi autoritati. Din 2002 pana in 2009 a detinut functii de conducere pentru dealerul auto German Top Trading SRL. Este absolvent al Universitatii Politehnica Bucuresti.a fost director de vanzari in cadrul Carpatica Asig SA, in perioada 2015- 2016. Totodata, a fost preşedinte al Consiliului de Supraveghere din Complexul Energetic Oltenia. Intre ianaurie 2013 si martie 2014 a fost director general in cadrul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului. Intre februarie 2009 si octombrie 2012 a fost director in cadrul Volksbank Romania. In perioada 2007- 2009 a fost director suport vanzari la BCR Banca pentru Locuinte. Intre 2004 si 2007 a fost director de markenting la Raiffeisen Banca pentru Locuinte, iar intre 2001 si 2004 a lucrat pentru Piraeus Bank. In 2000 a fost director al Directiei Programe Comunitare la Primaria Sectorului 2. In perioada 1996- 1999 a fost director de dezvoltare pentru Romania la H.J Heinz Ltd. In perioada 2001- 2005 a fost cadru didactic la Institutul Bancar Roman. Este absolvent de istorie, in cadrul Universitatii Bucuresti, absolvent MBA al Katz School of Business, din cadrul University of Pittsburgh din SUA si absolvent al Colegiului National de Aparare.este, din aprilie 2016, director executiv al SC Romenergo SA. In perioada ianuarie 2014- aprilie 2016 a fost director general la SC Romenergo, iar in perioada octombrie 2013- decembrie 2013 a fost consultant in cadrul aceleiasi companii. In iulie 2011- septembrie 2012 a fost director la SC Emon Electric SA. In perioada 2008- 2010 a fost membru in CA al SC Celpi Sa, una dintre companiile la care Romelectro este actionar majoritar. In perioada iulie 2005- iulie 2011 a fost director executiv transport si distributie in cadrul Romelectro SA. In perioada 2001- 2005 a fost director program Telecomunicatii la Transelectrica, iar in anii 2000-2001 a fost sef serviciu implementare proiecte la Transelectrica. Anterior a fost sef proiect complex si inginer la fostul Renel.