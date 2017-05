Reactorul 2 al centralei de la Cernavoda va fi reconectat vineri la Sistemul Energetic National

"In perioada opririi planificate, s-au efectuat peste 10.000 de activitati din urmatoarele programe: programul de intretinere preventiva si corectiva. programul de inspectii, programul de testare pe perioada oprilor planificate, conform cerintelor Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, care se poate efectua numai cu centrala oprita, programul de implementare a modificarilor de proiect pe anumite sisteme/ echipamente/ componente", se arata intr-un comunicat al companiei.Potrivit Nuclearelectrica, toate obiectivele opririi planificate au fost realizate in conditii de siguranta pentru personalul centralei, public si mediul inconjurator, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavoda."Anterior intrarii in programul de oprire planificata, Unitatea 2 CNE Cernavoda a functionat continuu de la ultima oprire planificata din anul 2015, timp de 704 zile, ceea ce reprezinta o performanta in industria nucleara, performanta asociata profesionalismului personalului si calitatii programelor si proceselor centralei", precizeaza compania.Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii.