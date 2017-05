Distribuitorul de energie ENEL este investigat de Consiliul Concurentei pentru un posibil abuz de pozitie dominanta

Inspectiile au fost efectuate in cadrul investigatiei privind un posibil abuz de pozitie dominanta al operatorului de distributie a energiei electrice, E-Distributie Muntenia, in zona pentru care detine licenta emisa de ANRE, cu efecte si pe piata serviciilor conexe, respectiv elaborarea studiilor de solutie, proiectarea si executia instalatiilor de racordare etc.Autoritatea de concurenta suspecteaza ca E-Distributie Muntenia ar discrimina unele companii prestatoare de servicii conexe prin selectarea unor operatori pe alte criterii decat cele prevazute de legislatia in vigoare. In acest fel, ar putea fi afectati si consumatorii prin influentarea de catre EDM a solutiilor tehnice propuse utilizatorilor, a duratei si a costurilor de racordare la reteaua de energie electrica, precum si a optiunii utilizatorilor de a alege prestatorii de servicii conexe.Inspectiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucuresti si sunt justificate de necesitatea obtinerii tuturor informatiilor si documentelor necesare clarificarii posibilei practici anticoncurentiale analizate. Documentele ridicate in cadrul inspectiilor se afla in analiza autoritatii romane de concurenta, in cadrul procedurilor specifice investigatiei.Inspectiile inopinate constituie o etapa preliminara a investigatiei, iar efectuarea lor nu reprezinta o antepronuntare a Consiliului Concurentei in ceea ce priveste existenta unei incalcari a Legii concurentei.