Comparator de preturi la energia electrica si gaze, pe site-ul ANRE, pentru cei care doresc sa-si schimbe furnizorii

In domeniul energiei electrice, instrumentul de comparare a preturilor pus la dispozitie de ANRE este o aplicatie interactiva in care furnizorii concurentiali isi incarca datele referitoare la ofertele practicate si care vine in sprijinul clientilor finali, atat casnici, cat si si noncasnici, care vor putea astfel sa faca o comparatie intre preturile din ofertele furnizorilor concurentiali si tarifele aplicate de furnizorii de ultima instanta.In domeniul gazelor naturale, pe baza datelor introduse de furnizori, instrumentul de comparare a preturilor va oferi informatii si va efectua analize comparative ale ofertelor-tip existente pe piata si va returna un clasament al ofertelor care corespund optiunilor exprimate de utilizator. Acesta are posibilitatea introducerii unor date suplimentare pentru comparare, respectiv pretul de furnizare din contractului actual si consumul anual, situatie in care se va efectua o comparatie si cu costurile actuale ale clientului final.http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarifehttp://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn