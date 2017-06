Actualul director general al Romgaz a primit un nou mandat de patru ani

Consiliul de Administratie al Romgaz a aprobat pe 7 iunie reinnoirea Contractului de mandat al directorului general, Virgil Marius Metea, pe o perioada de patru ani. Virgil Metea este director general al Romgaz din 2013. Tot pe 7 iunie a fost ales Gheorghe Gheorghe- Gabriel in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie.Virgil Metea este licentiat al Institutului de Petrol si Gaze Ploiesti, doctor in inginerie mecanica. Pana in vara lui 2013 cand a fost numit director general al Romgaz, a detinut functia de director general la E.ON Moldova Distributie.Gheorghe Gabriel Gheorghe (46 ani), absolvent al Facultatii de Drept "Lucian Blaga" din Sibiu. A facut pregatire si la Colegiul National de Aparare in 2013. In prezent, este vicepresedinte al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. In perioada octombrie 2013- februarie 2016, a fost membru in Consiliul de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii. In perioada ianuarie 2013-aprilie 2013 a fost seful Directiei Antifrauda-Anticoruptie din Ministerul Economiei. Dn octombrie 2012 pana in martie 2013, a fost presedintele Consiliului de Supraveghere al Transelectrica. In perioada iulie 2012- ianuarie 2013 a fost sef al Corpului de Control in Ministerul Economiei, institutia fiind condusa atunci de Daniel Chitoiu (ALDE). Pana atunci a fost comisar la Garda Financiara Sibiu.La sfarsitul lunii aprilie, Ministerul Energiei i-a revocat, prin reprezentantii sai, din calitatea de administratori pe Dumitru Chisalita, Aristotel Marius Jude, Razvan Florin Stoicescu si Aurora Negrut, ca urmare a expirarii mandatelor in cursul lunii mai 2017. In locul lor au fost numiti patru administratori provizorii: Bogdan-Nicolae Stan (actualul presedinte al ANAF), Alexandru Chirila, Gheorghe - Gabriel Gheorghe si Virgil Metea, directorul general al Romgaz.