Sorin Grindeanu spune ca pragul asupra abuzului in serviciu va fi stabilit prin proiect de Lege, abia dupa ce apare motivarea Curtii Constitutionale si dupa o ampla dezbatere publica

Guvernul va aduce modificari asupra codurilor penale abia dupa ce Curtea Constitutionala va publica motivarea deciziei adoptate pe 6 iunie, referitoare la stabilirea unui prag asupra abuzului in serviciu. Premierul Sorin Grindeanu a anuntat vineri ca va fi retras de pe ordinea de zi a sedintei de Guvern proiectul de lege prin care erau aduse o serie de modificari asupra codurilor penale, tocmai pentru a fi pusa in acord si cu decizia Curtii Constitutionale referitoare la abuzul in serviciu. Dupa publicarea motivarii, Guvernul va veni cu un nou proiect, care va trece "printr-un proces transparent, cat se poate larg"."Am decis sa retragem astazi de pe ordinea de zi proiectul initial, care nu tinea cont de aceasta decizie a Curtii Constitutionale, sa asteptam publicarea acestei decizii si dupa aceea, printr-un proces transparent, cat se poate de larg, sa venim cu urmatorul proiect", a declarat premierul, la inceputul sedintei de Guvern de vineri.La randul sau, ministrul justitiei Tudorel Toader a afirmat ca este firesc sa fie promovat un proiect de lege uniar, in conditiile aparitiei ultimei decizii a CCR. "Vom parcurge transparenta decizionala si vom veni cu o completare, respectand graficul de transparenta", a spus Tudorel Toader.Reamintim ca pe 6 iunie, Curtea Constitutionala a respins exceptia ridicata de Bombonica Dragnea privind abuzul in serviciu si a decis ca stabilirea unui prag nu intra in sarcina sa, ci a Parlamentului sau a Guvernului.