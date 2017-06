Ministerul Energiei vrea sa vanda actiunile Elcen catre Primaria Capitalei

Ministerul Energiei a prezentat vineri, in sedinta de Guvern, o nota de informare prin care prezinta intentia de a vinde actiunile Elcen catre Primaria Capitalei, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Alina Petrescu. Potrivit acesteia, Ministerul Energiei ar fi agreat aceasta solutie cu Primaria Capitalei, insa pentru vanzare actiunilor este nevoie de avizul Consiliului Concurentei. Trebuie precizat ca Elcen, controlat de Ministerul Energiei, este producator de energie termica. La randul sau, Primaria Capitalei detine Radet, distribuitor de energie termica. Radet are o datorie catre Elcen de peste 3,6 miliarde de lei."In urma unei intalniri pe care ministrul Energiei, Toma Petcu, a avut-o chiar ieri cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a agreat o solutie, dar ea depinde si de avizul Consiliului Concurentei. Avizul a fost deja solicitat. Actiunile ELCEN ar urma sa fie scoase la vanzare, aceasta a fost propunerea Ministerului Energiei, iar Primaria Capitalei si-a manifestat intentia de a achizitiona aceste actiuni", a afirmat Alina Petrescu.Potrivit acesteia, valoarea actiunilor va fi la nivelul pietei. Nu a fost stabilita o perioada in care sa aiba loc o astfel de tranzactie, nici modalitatea de vanzare.