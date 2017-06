Comisia Europeana vrea sa negocieze cu Rusia in privinta gazoductului Nord Stream 2, pentru a asigura transparenta si nediscriminarea

Executivul europeana, care se declara nefavorabil acestui proiect, a cerut oficial Consiliului UE, care reprezinta statele membre, sa ii acorde un mandat in acest sens."Gazoductul Nord Stream 2 nu contribuie la realizarea obiectivelor de uniune energetica. Daca acest gazoduct este insa construit, trebuie sa veghem sa fie exploatat de maniera transparenta si cu respectarea regulilor UE", a declarat vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic.Acest proiect, care divizeaza europenii, vizeaza dublarea, inainte de finele lui 2019, a capacitatilor fratelui sau mai mare Nord Stream 1 si sa permita gazului rusesc sa ajunga direct in Germania, pe sub marea Baltica si ocolind Ucraina.Sustinut de Berlin, Nord Stream 2 este insa criticat de mai multe tari din estul Europei, in frunte cu Polonia, intr-un context de tensiuni geopolitice intre UE si Moscova, dupa conflictul ucrainean din 2014.Potrivit Comisiei, "sectiunea din mare a Nord Stream 2 este intr-o situatie speciala, deoarece se afla partial, in special la unicul punct de intrare, in afara jurisdictiei UE".Trebuie deci "negociat un cadru juridic special care sa tina cont de principiile fundamentale ale dreptului international si ale dreptului" european.Acest gazoduct "nu poate fi exploatat intr-un vid juridic sau doar in virtutea dreptului la energie a unei tari terte", a subliniat si comisarul pentru Energie, Miguel Arias Canete.UE vrea deci sa se asigure ca gazoductului va fi exploatat de maniera transparenta, ca preturile nu vor fi discriminatorii, ca parti terte vor putea avea acces si ca activitatile de furnizare si de transport vor fi separate."Punctul meu de vedere asupra acestui proiect este negativ", a scris presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, intr-o scrisoare adresata presedintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, si consultata miercuri de AFP."Ne va face mai dependenti de aprovizionarea ruseasca" si "va intari pozitia Gazprom in calitate de furnizor dominant de gaz in cadrul UE", a argumentat el. "Pentru a rezuma, nu va servi interesele europene".Finantarea Nord Stream 2, evaluata la 9,5 miliarde de euro, a fost stabilita la finele lui aprilie. Gazprom va fi singurul actionar, in timp ce partenerii sai - francezii Engie, germanii Uniper (ex-EON) si Wintershall (BASF), austriecii OMV si anglo-olandezii Shell - vor finanta jumatate in cote egale.Fiecare dintre cele 5 companii va contribui astfel cu 950 de milioane de euro la aceasta finantare.