Cum a dat SAPE in judecata Electrica, acuzand prejudicii de 800 de milioane de euro, dupa ce a pierdut in fata Enel un proces cu aceeasi miza

Nota Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE) este o companie desprinsa din Electrica, inainte de privatizarea acesteia, fiind infiintata in 2014.HotNews.ro a aratat cum in plin proces, in vara lui 2015, SAPE, societate controlata de Ministerul Energiei, a transmis catre Electrica o scrisoare cu un continut controversat. Era o scrisoare prin care SAPE ii cerea Electrica sa plateasca daune de 800 de milioane de euro, plus 400 milioane de euro dobanzi. Aceeasi suma o cerea SAPE si celor de la ENEL. Mai exact, in acea perioada SAPE se judeca, la Curtea de Arbitraj de la Paris, cu ENEL, pentru a recupera presupusele prejudicii produse in urma privatizarii Electrica Muntenia Sud, de circa 1,3 miliarde de euro (800 de milioane de euro plus dobanzi de peste 400 de milioane de euro).HotNews.ro sustinea atunci ca notificarea, asa cum era scrisa si cum a ajuns in presa, putea ajuta foarte mult ENEL sa castige acest litigiu. Oferea italienilor ocazia sa-si construiasca o aparare puternica la Curtea de Arbitraj de la Paris, aratand in fata judecatorilor ca acuzatiile statului roman sunt total neintemeiate, cata vreme cel vinovat de prejudicii este in opinia partii adverse Electrica, nu ENEL, scria HotNews.ro. Un an mai tarziu, SAPE a pierdut procesul in fata italienilor de la ENEL. Nu doar ca a pierdut si nu a obtinut niciun euro din miliardul cerut, dar statul roman a fost obligat in instanta sa plateasca si cheltuieli de judecata de 1,5 milioane de euro."Prin prezenta, va notificam cu privire la faptul ca ne datorati urmatoarele sume de bani: 304.886.966,80 LEI, 1.347.420.170 USD si 45.857.677,1 EUR reprezentand echivalentul prejudiciului cauzat societatii noastre si, implicit, statului roman, impreuna cu dobanzile aferente acestor sume calculate pana la data efectiva a platii, sume pe care va rugam sa le achitati pana la data de 21.08.2015 (...)Consideram ca Societatea Electrica SA este singura persoana responsabila pentru producerea prejudiciului, careia ii revine obligatia repararii acesteia. Temeiul de drept al pretentiilor noastre il reprezinta dispozitiile noului cod civil referitoare la raspunderea civila delictuala", se arata in notificarea transmisa pe 19 august 2015 de SAPE catre Electrica.Contactat de HotNews.ro, in septembrie 2015, directorul general al SAPE de atunci, Ion Adrian Moldoveanu, spunea ca este o notificare de punere in intarziere si ca nici vorba sa impuna companiei Electrica sa plateasca miliardul de euro pe care, daca statul ar fi castigat procesul de la Paris, ar trebui fi trebuit sa-l plateasca, de fapt, ENEL. Moldoveanu mai spunea ca orice decizie legata de recuperarea unor prejudicii va fi luata dupa finalizarea procesului cu ENEL si atunci va decide daca merge sau nu in instanta cu Electrica. Moldoveanu sustinea ca a trimis notificarea deoarece era o procedura care trebuia respectata in urma unor decizii ale Curtii de Conturi.In 2012 si 2013, Curtea de Conturi a descoperit ca nu au fost respectate conditiile post-privatizare ale companiilor de distributie, cele mai mari nereguli fiind constatate in cazul Electrica Muntenia Sud. Cele mai grave acuzatii sunt ca ENEL nu a indeplinit planul de investitii asumat prin contractul de privatizare din 2007, iar cele care au fost realizate s-au facut cu banii de la Electrica, nu cu banii investitorului. Atunci, statul roman a fost obligat sa recupereze cumva aceste prejudicii si a dat in judecata investitorii de la companiile de distributie. Insa, Curtea de Conturi a constatat ca Electrica se face vinovata de pasivitate, in sensul ca nu a urmarit modul de derulare a contractelor de privatizare si nu a observat neregulile din partea investitorilor. Apoi, SAPE a pierdut procesul cu ENEL si s-a indreptat impotriva Electrica pentru recuperarea presupuselor prejudicii."In data de 8 iunie 2017, Electrica SA a primit o cerere de chemare in judecata formulata de SAPE in contradictoriu cu Electrica SA, cu fosti administratori si directori ai societatii, cu Ministerul Economiei si cu Ministerul Energiei. Pretentiile solicitate prin cererea de chemare in judecata sunt in valoare de aproximativ 800 milioane euro. Potrivit celor sustinute de SAPE, pretentiile ar reprezenta asa-zise prejudicii cauzate prin neurmarirea in trecut de catre Electrica a indeplinirii obligatiilor post-privatizare asumate de catre investitorii care au dobandit actiuni la societatile privatizate cu privire la care Electrica a actionat in calitate de vanzator, astfel cum aceste obligatii rezultau din respectivele contracte de privatizare. Mentionam ca aceste pretentii au facut obiectul notificarii transmise catre Electrica SA in anul 2015 de catre SAPE, raportate in 09 septembrie 2015. Electrica SA va face demersurile necesare in vederea apararii intereselor sale si ale actionarilor sai si va informa in mod constant piata cu privire la evolutia acestui litigiu", se arata in comunicatul transmis pe 9 iunie 2017 de Electrica Bursei de Valori Bucuresti (BVB).