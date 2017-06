[P] Mai ai 3 zile sa te inscrii in competitia E.ON Energy Globe Award Romania!

Nu rata sansa de a fi unul dintre castigatorii competitiei care aliniaza la start initiatori de idei si proiecte in domeniul eficientei energetice sau protejarii mediului. Completeaza formularul de inscriere pe portalul www.energyglobe.ro Competitia este deschisa tuturor persoanelor fizice sau juridice: societati comerciale, institutii stiintifice si cercetare, organizatii de stat sau neguvernamentale, scoli, universitati, municipalitati sau comune.Companii, Municipalitati, Do it yourself, Tineret si Idei sunt cele cinci categorii in care vor fi incadrate, in functie de tema si adresabilitate, proiectele inscrise in competitie. Categoria Idei va include doar acele initiative care nu au fost inca implementate, spre deosebire de celelalte patru categorii unde vor concura proiecte aflate in diferite etape de realizare.Dupa selectarea si evaluarea de catre un juriu independent, format din specialisti de renume din tara si din strainatate, va urma premierea celor mai bune proiecte si idei, in luna octombrie la Bucuresti. Marele castigator va reprezenta Romania la etapa internationala a Energy Globe Award.Proiectul este sustinut de Ministerul Energiei si Ministerul Mediului, iar partenerii institutionali sunt Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Energetica, Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi„ din Iasi si Universitatea Tehnica din Cluj Napoca.La prima editie a E.ON Energy Globe Award Romania din 2016 au fost inscrise peste 150 de proiecte si idei, iar Marele premiu a fost de 10.000 de euro.