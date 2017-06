Virusul "Industroyer" poate opri reteaua electrica

La doar sase luni dupa ce un atac cibernetic a cauzat o pana de curent in Kiev, Ucraina, cercetatorii din domeniul securitatii au avertizat ca virusul care a fost folosit in atac ar fi "usor" de convertit pentru a afecta infrastrucuta in alte tari, notaeza The Guardian Descoperirea virusului, intitulat "Industroyer" si "Crash Override" subliniaza vulnerabilitatea infrastructurii esentiale la nivel national, la cateva luni dupa ce software-ul WannaCry a afectat calculatoarele Serviciului National de Sanatate din Regatul Unit.Industroyer, analizat de catre cercetatorii companei ESET, din Slovacia si cei de la compania americana Dragos, este doar al doilea caz de virus constriut si eliberat special pentru a distruge sistemele de control industrial, primul fiind Stuxnet, un program care a sabotat programul nuclear iranian, despre care s-a spus ca a fost construit de catre SUA si Israel.Virusul ataca substatia electrica si intrerupatoarele de circuit folosind protocoale industriale de comunicare standard pentru o serie de infrastructuri esentiale - de la energia electrica, la furnizorii de apa si gaz, la controlul transporturilor.