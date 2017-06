OMV, unul din finantatorii Nord Stream 2, risca sa devina tinta sanctiunilor americane impotriva Rusiei / Germania si Austria, iritate de proiectul Senatului SUA

"Este cel putin straniu ca un text care vizeaza sanctionarea comportamentului Rusiei, in special in ceea ce priveste (prezumtiva integrinta) in alegerile americane, ia ca tinta economia europeana. Acest lucru nu trebuie sa se intample", a afirmat vineri Steffen Seibert, purtator de cuvant al guvernului german.Senatorul american a adoptat joi cu o puternica majoritate noi sanctiuni impotriva Rusiei, un text care trebuie sa treaca si de camera reprezentantilor si in privinta caruia presedintele Donald Trump, acuzat de numerosi parlamentari ca doreste sa relaxeze sanctiunile impotriva Moscovei, ar putea sa-si foloseasca dreptul de veto.Acest text ameninta printre altele cu masuri de penalizare societatile europene care participa la proiecte de exporturi rusesti precum controversatul gazoduct Nord Stream 2 care urmeaza sa lege Rusia de Germania, trecand prin marea Baltica.Potrivit senatorului republican Mike Crapo, proiectul prevede sanctiuni impotriva celor care "investesc sau sprijina constructia de gazoducte pentru exportul energetic rusesc". Ori, OMV se numara printre finantatorii gazoductului Nord Stream 2.Steffen Seibert a adaugat ca Angela Merkel impartaseste "preocuparea" formulata joi intr-un comunicat comun de ministrul german al Afacerilor Externe, Sigmar Gabriel, si de cancelarul austriac Christian Kern in privinta proiectului de sanctiuni americane."Chestiunea aprovizionarii energetice a Europei priveste Europa, nu Statele Unite!", au afirmat cei doi oficiali, membri ai aceleiasi familii politice, social-democrata, apreciind ca aceasta abordare ilustreaza "calitatea foarte negativa a relatiilor dintre Europa si Statele Unite"."Nu putem accepta amenintarea cu sanctiuni extrateritoriale ilegale impotiva unor companii europene care participa la dezvoltarea ofertei energetice europene!", se arata in acest text."In ceea ce priveste introducerea sanctiunilor, nu ascund ca este este instrument de lupta concurentiala pentru a favoriza livrarea de gaz natural lichefiat american in Europa", a reactionat si Alexandr Medvedev, vicepresedintele gigantului rus Gazprom, principalul actionar al Nord Stream 2, citat de agentiile rusesti.Acesta a adaugat ca proiectul de lege nu poate trece fara promulgarea lui Donald Trump si ca este vorba de o modalitate a parlamentarilor de a-l "testa".La randul sau, Nord Stream 2 a reamintit intr-un comunicat afirmatiile secretarului american pentru Energie Rick Perry din 9 iunie in ceea ce priveste politica energetica, "element vital al politicii externe americane".Finantarea Nord Stream 2, evaluata la 9,5 miliarde de euro, a fost stabilita la finele lui aprilie. Gazprom va fi singurul actionar, in timp ce partenerii sai - francezii Engie, germanii Uniper (ex-EON) si Wintershall (BASF), austriecii OMV si anglo-olandezii Shell - vor finanta jumatate in cote egale.Fiecare dintre cele 5 companii va contribui astfel cu 950 de milioane de euro la aceasta finantare.Acest proiect, care divizeaza europenii, vizeaza dublarea, inainte de finele lui 2019, a capacitatilor fratelui sau mai mare Nord Stream 1 si sa permita gazului rusesc sa ajunga direct in Germania, pe sub marea Baltica si ocolind Ucraina.Sustinut de Berlin, Nord Stream 2 este insa criticat de mai multe tari din estul Europei, in frunte cu Polonia, intr-un context de tensiuni geopolitice intre UE si Moscova, dupa conflictul ucrainean din 2014.Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, se pronunta si el impotriva acestui gazoduct: "Punctul meu de vedere asupra acestui proiect este negativ", a scris acesta, intr-o scrisoare adresata presedintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker."Ne va face mai dependenti de aprovizionarea ruseasca" si "va intari pozitia Gazprom in calitate de furnizor dominant de gaz in cadrul UE", a argumentat el. "Pentru a rezuma, nu va servi interesele europene".