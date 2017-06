Fondul Proprietatea cere revocarea din functie a patru membri din Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, invocand nereguli

Nu a existat un raport de evaluare asupra activitatii membrului Directoratului care ar urma sa fie revocat din functie, Petronel Chiriac si nicio analiza pentru justificarea acestei decizii;

Unul dintre membrii Consiliului, Andreea Negru Ciobanu, a propus un nou membru al Directoratului prin simpla aducere la cunostinta Consiliului de Supraveghere a unui CV al candidatului (Adrian Constantin Volintiru), in ciuda nevoii de a organiza un proces transparent de numire;

Cei patru membri ai Consiliului au ignorat si incalcat in mod deliberat Codul de Etica al Hidroelectrica, care precizeaza ca "promovarea/recrutarea personalului trebuie sa se faca intr-o maniera transparenta, luand in considerare experienta profesionala si integritatea necesare;

Incercarea de revocare a unui membru al Directoratului nu a tinut cont de rezultatele financiare excelente ale companiei - in T1 2017 profitul brut fiind cu 38% mai mare compartiv cu aceeasi perioada a lui 2016, anul cand s-au inregistrat profituri-record in istoria companiei;

Inlocuirea, pentru un mandat de numai patru luni, a membrilor cu experienta din Directorat, ce au demonstrat atingerea unor rezultate in companie precum si in sectorul productiei de energie, cu alti candidati selectionati in mod aleatoriu care nu au o experienta anterioara in Hidroelectrica si nicio expertiza in hidroenergie -atat timp cat compania are rezultate financiare remarcabile- reprezinta o practica neprofesionista, inexplicabila si de neacceptat.



Ioana Andreea Lambru detinea si functia de secretar general adjunct al Guvernului, insa aceasta a fost eliberata din functie, la sfarsitul saptamanii trecute, de catre premierul Sorin Grindeanu."Cererea Fondului este determinata de faptul ca respectivii membri ai Consiliului nu s-au opus la propunerea ca, in mod arbitrar, domnul Petronel Chiriac, membru al Directoratului sa fie inlocuit cu domnul Adrian Constantin Volintiru, fara a implementa mai intai un proces de selectie transparent. Fondul crede ca, prin desconsiderarea realizarilor membrilor actualului Directorat de pana acum, precum si prin desconsiderarea necesitatii de a avea o analiza detaliata a abilitatilor profesionale si a expertizei adecvate unei astfel de pozitii, cei patru membri ai Consiliului au incalcat in mod efectiv principiile Codului de Etica al Hidroelectrica precum si principiile Codului de Guvernanta Corporativa", intr-un comunicat al Fondului.Cei patru membri ai Consiliului au fost numiti pentru un mandat interimar, de patru luni, pe data de 19 aprilie 2017.In aceste conditii, Fondul Proprietatea a cerut convocarea unei Adunari Ordinare a Actionarilor in cadrul careia sa se discute si sa se aprobe revocarea celor patru membri ai Consiliului de Supraveghere si numirea unor noi membri pentru completarea pozitiilor vacantate, in concordanta cu legea 111/2016, pe baza rezultatelor procesului de selectie anterior."Numirea unor noi membri ai Directoratului pentru o perioada 4 luni, fara niciun fel de experienta in companie si in conducerea executiva a unei companii din domeniul productiei de energie electrica, prin inlocuirea unor profesionisti calificati, pune in pericol rezultatele excelente ale Hidroelectrica si actioneaza impotriva intereselor companiei si ale actionarilor. Managementul defectuos a fost una dintre principalele cauze ce au dus Hidroelectrica in insolventa inainte de anul 2012, cand numirile in Consiliul de Supraveghere si la nivel de management executiv erau facute pe baza conexiunilor politice si cu o lipsa totala de interes fata de experienta profesionala si cu lipsa de interes pentru un proces de selectie transparent si competitiv. Este important de mentionat faptul ca administratorul judiciar a implementat, in timpul procedurii de insolventa, reguli potrivite si clare pentru selectia managementului si a desfasurat un proces de recrutare transparent si competitiv pentru mai mult de 60 de pozitii manageriale din interiorul companiei (Proiectul Phoenix). Sunt extrem de dezamagit sa vad cum Consiliul Hidroelectrica ignora in totalitate, la mai putin de un an de cand compania a iesit din insolventa, principiile si regulile implementate de administratorul judiciar.Incapacitatea de a duce la indeplinire planuri de dezvoltare pe termen lung in timpul unor mandate interimare succesive si din cauza lipsei de experienta profesionala la nivelul Consiliului a condus la amanarea pe termen nedefinit a listarii la bursa a companiei Hidroelectrica. Daca propunerile noastre nu sunt luate in considerare si implementate de urgenta, profitabilitatea companiei si performantele sale operationale risca sa fie afectate", a declarat Greg Konieczny, CEO Fondul Proprietatea si Manager de Portofoliu.Adrian Volintiru a fost seful Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) si secretar de stat in Ministerul Economiei, in timpul guvernarii Ponta. Adrian Volintiru a lucrat la Rompetrol incepand cu 2002, unde a devenit director financiar la rafinaria Vega. In 2005, el a preluat conducerea diviziei de retail Rompetrol Downstream, pentru ca in 2008 sa paraseasca societatea si sa ocupe functia de director financiar executiv al companiei farmaceutice Relad. Ulterior, el a lucrat ca director general la compania Marine Resources Exploration International (Marexin), companie de explorari in Marea Neagra, detinuta de Dinu Patriciu, pentru ca inainte sa fie numit la AAAS sa fie cel de director general al producatorului de echipamente energetice si industriale Vulcan Bucuresti, controlat de Grupul Energetic Tender al omului de afaceri Ovidiu Tender, cu 74,7% din capitalul social.