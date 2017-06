Noi administratori provizorii la Transgaz: Remus Lapusan, fostul sef al PSD Cluj, si Nicolae Minea, fost presedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

Initial, Ministerul Economiei i-a propus ca membri provizorii in Consiliul de Administratie pe Nicolae Minea si pe Cosmin Ghita, actual consilier al premierului Sorin Grindeanu si fost consilier la Chevron Romania. Propunerile au fost inaintate Consiliului de Administratie si directorului general pe 26 mai 2017. Cateva zile mai tarziu, pe 31 mai, Ministerul Economiei a revenit cu o noua propunere: Remus Lapusan.Nicolae Minea (60 ani), economist, a condus mai multe unitati turistice pana in 2014, cand a fost numit presedinte al AAAS. Astfel, in perioada iulie 2009- aprilie 2014, a fost director general al hotelului Hilton din Sibiu. In perioada octombrie 1995- iunie 2009, a fost director general al Palace Resort & Spa, Sibiu. In perioada ianuarie 1991- aprilie 1992 a fost director comercial la SC Sibinul SA. Intre aprilie 1986 si aprilie 1990 a fost director comercial la Oficiul Judetean de Turism Sibiu. Din mai 1985 pana in martie 1986 a fost economist la Intreprinderea Textila, Cisnadie.Remus Lapusan (46 ani), ingineri, absolvent al Facultatii de Electronica si Comunicatii din Cluj, detine din 2011 functia de presedinte al directoratului Uniqa Asigurari de Viata SA. In perioada 2003- 2011 a fost director sucursala Uniqa Asigurari, Cluj. Intre 2001 si 2003 a fost director executiv al Agentiei Pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj. In perioada 2000-2012 a fost consilier local in cadrul Municipiului Cluj-Napoca.