Noi administratori la Oil Terminal: Seful compartimentului documente clasificate de la Petrom si seful Sectiei de Gospodarire a Apelor Tulcea

Prin numirea celor doua persoane nu le-au fost reinnoite mandatele Marianei Nicoleta Moise si al SC Staar Rating SRL, reprezentant de administratorul independent Dan Barbulescu.Cei cinci carora le-au fost reinnoite mandatele sunt Toma Bogdan Costreie, Cristan Florin Gheorghe, Ionut Barbu, Hermina Bectir si Ovidiu Aurelian Andrei.Nicolae Cimpeanu este din 2007 sef compartiment documente clasificate al Petrom SA. Lucreaza la Petrom din 1990. In perioada 1990-2006 a lucrat la Petrom ca inspector documente secrete. In Este absolvent in 2007 al Facultatii de stiinte economice din cadrul Universitatii Spiru Haret.Paul Cononov este din 2014 director al Sectiei de Gospodarire a Apelor Tulcea, iar din 2015 si presedinte FLAG Delta Dunarii. In perioada 2008-2009 a fost consilierul personal al prim-ministrului. In perioada 2005- 2008 a fost administrator al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Este absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti.Deciziile au fost luate cu Cu votul actionarilor reprezentand 59,73% din capitalul social, in conditiile in care actionar majoritar este Ministerul Economiei cu o perticipatie de 59,62%.Compania Oil Terminal opereaza cel mai mare terminal petrolier din tara, fiind specializata in vehicularea titeiului, produselor petroliere si petrochimice lichide si a altor produse si materii prime in vederea import/exportului si tranzitului. Printre clientii Oil Terminal se afla si Petrom, avand in vedere ca presteaza servicii pentru majoritatea rafinariilor si combinatelor chimice si petrochimice.