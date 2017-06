ANRE a aprobat cresterea tarifelor la energia electrica pentru consumatorii casnici cu pana in 8% de la 1 iulie

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a emis un ordin care prevede cresterea preturilor la energia electrica, pentru consumatorii casnici, cu pana in 8% de la 1 iulie, potrivit Agerpres. Potrivit acestui ordin, tarifele de tip Componentă piață concurențială (CPC), care reprezinta 90% din factura finala a unui consumator casnic, vor creste cu 8,53%. Pe de alta parte, ordinul prevede scaderea cu 5,16% a tarifelor reglementate aplicate de furnizorii de ultimă instanță (FUI), acestea avand o pondere de 10% in fatura finala.ANRE a mai aprobat un ordin care obliga operatorii serviciului de distribuție să răspundă mai prompt și mai eficient la solicitările consumatorilor cu privire la calitatea serviciului de distribuție prestat în vederea creșterii satisfacției acestora, precum și să-și optimizeze modul de acțiune în sensul reducerii duratei întreruperilor cauzate de condiții meteorologice deosebite."Ordinul nr. 50/2017 privind modificarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță (FUI) clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, prin care s-a decis scăderea cu 5,16% a tarifelor reglementate aplicate de FUI clienților casnici, începând cu data de 1 iulie 2017 și până la sfârșitul acestui an. Energia electrică furnizată la tarife reglementate reprezintă 10% din totalul energiei electrice furnizate la clienții casnici", se arata intr-un comunicat al ANRE."Avizarea tarifelor de tip Componentă piață concurențială (CPC), cu modificări față de solicitările FUI, aplicabile, în trimestrul III, clienților finali casnici și noncasnici, beneficiari ai serviciului universal. Energia electrică furnizată la tarif CPC reprezintă 90% din consumul clienților casnici și este achiziționată de FUI exclusiv din piața concurențială, unde prețul energiei electrice a înregistrat o creștere cu 24% față de trimestrul II. În aceste condiții, deși FUI au propus creșteri cu 25% a acestor tarife, pe baza analizei realităților și tendințelor din piață, ANRE a considerat justificată o creștere medie la nivel național a tarifelor de tip CPC de 8,53%", se mai precizeaza in comunicat.