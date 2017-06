Toma Petcu va continua sa fie ministru al energiei, chiar daca nu are realizari si este raspunzator de cresterile exagerate ale pretului energiei

Cum au crescut preturile dupa unele declaratii ale ministrului Petcu



Complexul Energetic Oltenia, marele castigator de pe urma cresterilor de preturi



Toma Petcu se plimba cu o masina de lux a CEO



Haos la Hidroelectrica



China General Nuclear Power Corporation

Gafe si greseli gramaticale



Potrivit evaluarii lui Valcov, sub conducerea lui Toma Petcu,Aceasta masura indeplinita este "Monitorizarea procedurii de negociere a contractelor și asigurarea transparenței procedurilor". Nu este limpede la ce se refera aceasta masura. In rest,Lucrurile nu au avansat nici macar pe partea de strategie energetica, desi a fost lasat un proiect de fosta guvernare Ciolos.In iarna, pe fondul unor temperaturi scazute, Ministerul Energiei a invocat o iminenta criza energetica , sustinand ca nu sunt suficiente stocuri de carbune, chiar daca erau, si ca debitul Dunarii era scazut, ceea ce ar fi pus in pericol productia hidro. In realitate, capacitatile de productie ale Romaniei au facut fata cu succes unei ierni ceva mai dificile, existand chiar si surplus semnificativ, care s-a dus la export. La scurt timp dupa declaratiile nefericite ale ministrului energiei Toma Petcu, preturile la energia tranzactionata pe bursa s-au dublat. Unii furnizori au intrat in panica si au actionat haotic. Niculae Havrilet, seful Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), spunea ca sapte-opt furnizori care au generat pierderi totale de 440 de milioane de lei pentru furnizorii de ultima instanta, Enel, E.ON, CEZ și Electrica si pentru operatorii de retea, pierderi pe care acestia vor trebui sa le recupereze in instanta.Problema este ca de atunci s-au mentinut preturi crescute ale energiei electrice pe bursa, mult peste nivelul de anul trecut, fapt care afecteaza consumatorul casnic. De exemplu, datele de pe OPCOM, bursa energiei, arata ca in luna mai 2017, pretul mediu ponderat al energiei pe Piata Zilei Urmatoare a fost de 198 lei/MWh, in conditiile in care in aceeasi luna a anului trecut a fost de 122 lei/MWh.. Astfel, saptamana trecuta, ANRE a anuntat ca preturile vor creste pentru casnici cu peste 8%.Seful ANRE a precizat ca va crește prețul doar pentru consumatorii casnici care sunt alimentați de furnizorii de ultima instanta, Enel, E.ON, CEZ și Electrica. Adica, marea parte a consumatorilor casnici.Prețul energiei a ramas la niveluri ridicate in prima jumatate a acestui an, dupa situația inedita din perioada ianuarie-februarie, si nu sunt semne de ieftinire, a declarat, pentru AGERPRES, Ion Lungu, presedintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER).Nu sunt vesti bune pentru consumatori, dar nici nu exista vreun interes din partea autoritatilor pentru calmarea situatiei.HotNews.ro a atras atentia inca din februarie ca au existat practici neobisnuite. Au avut mult de castigat Complexul Energetic Oltenia (cel mai mult), Hidroelectrica si chiar Complexul Energetic Hunedoara, care produce cea mai scumpa energie. In acea perioada, pe PZU, ar fi fost producatori care au avut un comportament ciudat. De exemplu, anuntau oferte de vanzare in jur de 450 lei/MWh si in acelasi timp de cumparare de 650 lei/MWh. Potrivit informatiilor HotNews.ro, unii furnizori au intrat in panica si de aici ar fi pornit tavalugul preturilor.Practic, marele castigator in aceasta situatie este Complexul Energetic Oltenia (CEO), un colos controlat de Ministerul Energiei, care pana anul trecut a inregistrat pierderi uriase si care produce energie scumpa. CEO a terminat anul 2016 cu pierderi de 126 milioane de lei, in 2015 a atins un rezultat negativ record de peste 900 de milioane de lei, iar in 2014, circa 700 de milioane de lei. Pentru CEO, cresterile de preturi de pe bursa au fost mai mult decat avantajoase. Asa a ajuns sa raporteze o crestere a cifrei de afaceri in cinci luni 2017 cu 30% fata de 5 luni 2016 si un salt estimat al profitului brut de la o pierdere de 20 mil lei, la un plus de 260 milioane lei.Situatia mai buna in care se afla ii permite Complexului Energetic Oltenia sa renunte chiar la una dintre masinile de lux ale companiei, in favoarea lui Toma Petcu. Acesta a fost vazut circuland cu un Volkswagen Touareg, apartinand CEO. La intrebarile HotNews.ro, Ministerul Energiei sustine ca a fost incheiat un contract de comodat pe o luna, deoarece autoturismul Audi cu care circula ministrul s-ar afla in service. Pe de alta parte, parcul auto al Ministerului energiei detine si alte autoturisme pentru demnitari, modele Duster. In alta ordine de idei, Toma Petcu si-a luat si un consilier din Gorj, pe Dian Popescu, co-presedinte ALDE Gorj, un personaj controversat, condamnat la cinci luni de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la abuz in serviciu.O alta companie detinuta de Ministerul Energiei, care are de castigat de pe urma cresterilor de preturi, este Hidroelectrica. In primele cinci luni din 2017, aceasta a raportat un profit brut de 743,7 milioane lei, cu 154,6 milioane lei mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut. Aceasta in conditiile in care productia a fost mai mica, de aproximativ 6,5 TWh, fata de 7 TWh realizati in aceeasi perioada a anului 2016.Preturile mari avantajeaza Hidroelectrica mai ales in conditiile in care compania are mari probleme de management. A ajuns in situatia in care Consiliul de Supraveghere, format din doar cinci persoane in loc de sapte, patru dintre ele fiind numite interimar exclusiv pe criterii politice, sa nu reuseasca sa prelungeasca mandatele membrilor directoratului. Mandatele acestora au expirat de trei zile, insa cei cinci din Consiliul de Supraveghere nu au reusit sa se inteleaga pentru a prelungi mandatele. Practic, acum compania nu are directori, fiind condusa doar de cateva persoane dintr-un Consiliu de Supraveghere interimar, numit doar pe criterii politice, fara pregatire in domeniul energiei.In aprilie, Ministerul Energiei a numit sase persoane controversate, sustinute de PSD si ALDE, pentru a ocupa functiile de membri provizorii in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Al saptelea este reprezentant al Fondului Proprietatea, actionarul minoritar. Dintre cele sase persoane, doua si-au dat demisia relativ repede.Nu doar la Hidroelectrica a numit Ministerul Energiei doar persoane sustinute politic, fara niciun fel de pregatire in domeniu, ci si la Nuclearelectrica si Romgaz.La Romgaz, Virgil Metea a primit un nou mandat de director general din partea unui Consiliu de Administratie provizoriu. Ministerul Energiei sustine ca nu este incalcata legislatia privind guvernanta coporativa, deoarece atributiile Consiliului de Administratie sunt aceleasi, indiferent ca mandatul administratorilor este interimar sau nu.In rarele sale aparitii publice, Toma Petcu s-a facut remarcat printr-o serie de gafe, cunostintele sale despre domeniul energiei fiind foarte modeste. De exemplu, a incurcat anii punerii in functiune a reactorului 1 de la Cernavoda, spunand, foarte sigur pe el, ca acest lucru s-a intamplat in 1992, in realitate fiind 1996.Toma Petcu s-a remarcat in presa centrala inca din ianuarie cand a preluat primul mandat de ministru al energiei. Acesta publicase pe site-ul Camerei Deputatilor unMai mult, preciza in CV ca poate conduce orice "compartiment din cadrul unei compani (sic!) cu exceptia celui economic".La "Competente si aptitudini organizatorice", preciza ca poate asigura "asigura managementul oricarui compartiment din cadrul unei(sic!) cu exceptia celui economic" :) Mai spunea ca are "Pregătire militară şi de autoapărare,a Jandarmeriei Române de la". Un alt exemplu: "Pot asigura un bun management, sunt un bun profesionist , pot asigura relatii bune cu parteneri externi si interni sicu autoritatile locale".Toma-Florin Petcu (38 de ani), vicepresedinte ALDE, nominalizat pentru functia de ministru al Energiei, se afla la primul sau mandat de deputat, candidand la Giurgiu. Potrivit CV-ului, a detinut mai multe functii in administratia publica. Ultima dintre ele a fost la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in perioada decembrie 2015- mai 2016, in calitate de presedinte.