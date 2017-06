Primaria Capitalei vrea sa cumpere ELCEN pentru aproape 716 milioane de lei, anunta consilierul general Catalin Deaconescu

Sedinta ar urma sa aiba loc vineri. Desi este un proiect extrem de important, in conditiile in care Primaria Capitalei ar trebui sa scoata o suma imensa pentru achizitionarea ELCEN, proiectul nu a fost supus mai intai dezbaterii publice. Intreg bugetul primariei este de 4,2 miliarde de lei. In acest context, se pune problema de unde va fi alocata o suma atat de mare pentru aceasta tranzactie. Aceasta in conditiile in care necesarul de investitii al ELCEN, stablit de strategia de termoficare, ar fi de 900 de milioane de euro, potrivit lui Catalin Deaconescu.Important de mentionat este ca ELCEN produce si energie electrica.In documentul semnat de Gabriela Firea se arata ca achizitia este facuta "in vederea eficientizarii consumului de energie termica si in scopul asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica". Documentul are data de 29 iunie 2017.Trebuie precizat ca Elcen, controlat de Ministerul Energiei, este producator de energie termica. La randul sau, Primaria Capitalei detine Radet, distribuitor de energie termica. Radet are o datorie catre Elcen de peste 3,6 miliarde de lei. La randul sau, Elcen are datorii catre Romgaz, compania care furnizeaza gazele necesare producerii de energie termica. Ambele companii sunt de anul trecut in insolventa.Primaria Capitalei a mai incercat si in anii trecuti sa gaseasca o solutie pentru fuziunea ELCEN cu RADET, tocmai ca distribuitorul de energie termica sa scape de acea datorie uriasa. Insa, o decizie a Curtii Constitutionale din 2014 nu permite transferul gratuit al unei companii detinute de Guvern la o primarie. Decizia a fost luata dupa ce a fost analizat cazul Portului Constanta, la care Consiliul Local Constanta detinea 20% din actiuni, in urma unui transfer al acestora de la Ministerul Transporturilor.In aceste conditii, Primaria Capitalei s-a vazut nevoita sa cumpere ELCEN in loc sa-l preia gratuit.In sedinta Guvernului din 9 iunie, Ministerul Energiei a prezentat o nota de informare prin care isi manifesta intentia de a vinde actiunile Elcen catre Primaria Capitalei. Atunci, purtatorul de cuvant al Guvernului, Alina Petrescu, spunea ca pentru vanzare actiunilor este nevoie de avizul Consiliului Concurentei.