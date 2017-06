E-Distribuţie Muntenia (Enel) anunta ca s-ar putea inregistra in continuare pene de curent in Bucuresti, din cauza supraincarcarii retelei, pe fondul caniculei

Nu deschideti ferestrele si trageti draperiile / obloanele pentru a pastra temperatura casei cat mai scazuta. Frigiderele si congelatoarele pot mentine alimentele reci mai mult de 2-3 ore daca sunt deschise cat mai putin posibil.

Daca remarcati ca instalatia dumneavoastra electrica scoate fum, deconectati aparatele electrice pentru a evita incendiile. Apelati la un electrician autorizat daca defectiunea este localizata in cadrul locuintei dvs. pana la contorul electric sau sunati la serviciul deranjamentel E-Distributie, daca defectiunea se manifesta in retea, dincolo de contor.

Incercati sa utilizati numai aparatele electrice strict necesare, precum aer conditionat sau ventilator (aparatele de clasa A + sunt preferabile) si limitati utilizarea aparatelor de uz casnic cu eficienta energetica mai scazuta (cum ar fi masinile de spalat care este recomandabil sa fie utilizate in cursul noptii sau al diminetii etc.).

"Consumul de energie electrica in Bucuresti a crescut in medie cu 13%, luand ca referinta ora 13:00 a zilei de 29 iunie 2017, comparativ cu saptamana anterioara (ora 13:00 a zilei de 22 iunie 2017), cartierele Pantelimon, Drumul Taberei, Toporasi inregistrand o crestere a consumului de peste 20%. In cartierul Berceni, de exemplu, consumul de energie electrica crescut chiar si cu 40%. Avand in vedere ca prognoza meteorologica a fost schimbata in cod rosu de canicula, ne asteptam ca valorile de consum sa ramana ridicate in judetele Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, in cursul zilei de astazi si maine", se arata in comunicat."E-Distributie Muntenia a luat masuri de suplimentare a numarului echipelor de interventie si al operatorilor de call-center pentru a putea face fata acestei situatii extraordinare, insa din cauza temperaturii foarte ridicate, s-ar putea inregistra atat intreruperi in alimentarea cu energie electrica, cat si congestii ale liniei telefonice de deranjamente, in cursul zilei de astazi si maine", se mai precizeaza in comunicat.Clientii au la dispozitie numarul gratuit 0800.070.888 sau numarul 021/9291 (tarif normal in retelele nationale) pentru semnalarea de intreruperi ale alimentarii cu energie electrica.