Hidrosind: Vidul de putere de la varful Hidroelectrica trebuie rezolvat fara trocuri politice

Comunicatul a fost transmis in conditiile in care mandatele membrilor directoratului Hidroelectrica au expirat si nu au mai fost prelungite de catre Consiliul de Supraveghere, din lipsa de cvorum. In acest moment, Consiliul de Supraveghere este format doar din cinci membri, in loc de sapte, dinre care unul este reprezentantul Fondului Proprietatea. La ultimele sedinte, reprezentantul Fondului Proprietatea a lipsit si astfel nu s-a format cvorum. In luna aprilie, Ministerul Energiei a numit sase membri provizorii, toti pe criterii politice, insa doi dintre acestia si-au dat demisia rapid. De atunci, Ministerul Energiei nu a reusit sa convoace o sedinta extraordinata a actionarilor pentru a numi alti doi membri. Abia luni, 3 iulie, va fi convocata o astfel de sedinta."Intr-o perioada cu fenomene meteorologice extreme, cand mai bine de jumatate de tara s-a aflat sub cod rosu de canicula urmata de avertizari de inundatii in 16 bazine hidrografice, alimentarea cu energie electrica a populatiei Romaniei poate constitui chiar subiect de CSAT. Desi securitatea aprovizionarii cu energie a cetatenilor Romaniei se regaseste printre obiectivele principale ale oricarui program de guvernare, constatam ca la principalul producator de energie electrica din Romania, Hidroelectrica SA, actul de management la varful societatii este complet blocat. Consecintele lipsei deciziei la varful societatii, in imprejurarile mentionate, sunt cu ata mai grave", se arata in comunicatul Hidrosind.Potrivit acestuia, niciunul dintre reprezentantii actionarilor in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica nu a fost selectat conform prevederilor OUG 109/2011, toti fiind numiti provizoriu, in aceeasi situatie fiind si membrii Directoratului. Consideram ca niciunul dintre acestia nu este de neinlocuit si, mai ales, nu are drept de veto in aceste organisme, indiferent de motive mai mult sau mai putin justificate, clamate prin intermediul media in ultima perioada."In acelasi timp, atentionam ca orice accident sau avarie majora produse in amenajarile hidroenergetice vor fi responsabilitatea directa a actionarilor societatii si a reprezentantilor acestora. Aceeasi raspundere o vor avea si pentru nerespectarea obligatiilor de plata catre terti, inclusiv catre salariatii Hidroelectrica, care nu sunt obligati sa tolereze blocajul in care se afla societatea", se mai arata in comunicat.