Seful Consiliului Concurentei, despre posibile intelegeri pentru cresterea pretului la energie: Daca vom avea suficiente indicii, vom deschide o actiune/ Nu suntem surzi la plangeri si nu ignoram semnalele din piata

Acesta a precizat ca sunt o serie de actori de pe piata care au contactat Consiliul Concurentei in legatura cu evolutia pretului la energiei. "Vom culege elemente din discutiile cu ei si daca vom considera ca sunt elemente si avem indicii suficiente pentru deschiderea unei investigatii, vom deschide. Impotriva cui, nu pot sa spun acum", a mai spus Bogdan Chiritoiu, intrebat daca exista posibilitatea sa existe intelegeri intre marii producatori de energie electrica, precum Hidroelectrica si Complexul Energetic Oltenia. "Pisica cu clopotei nu prinde multi soareci, deci niciodata nu va vom spune pe cine suspectam", a adaugat Bogdan Chiritoiu.Reamintim ca in primele doua luni din 2017 s-a produs o explozie artificiala a preturilor la energia tranzactionata pe bursa, piata fiind influentata inclusiv de declaratii alarmiste ale unor oficiali, inclusiv ministrul energiei. In ianuarie si februarie, pretul energiei tranzactionate pe bursa s-a dublat. Efectele acestor cresteri nejustificate sunt resimtite si de catre consumatorii casnici, in conditiile in care pretul energiei a crescut cu peste 8% de la 1 iulie.In iarna, pe fondul unor temperaturi scazute, Ministerul Energiei a invocat o iminenta criza energetica , sustinand ca nu sunt suficiente stocuri de carbune, chiar daca erau, si ca debitul Dunarii era scazut, ceea ce ar fi pus in pericol productia hidro. In realitate, capacitatile de productie ale Romaniei au facut fata cu succes unei ierni ceva mai dificile, existand chiar si surplus semnificativ, care s-a dus la export. La scurt timp dupa declaratiile nefericite ale ministrului energiei Toma Petcu, preturile la energia tranzactionata pe bursa s-au dublat. Unii furnizori au intrat in panica si au actionat haotic. Niculae Havrilet, seful Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), spunea ca sapte-opt furnizori care au generat pierderi totale de 440 de milioane de lei pentru furnizorii de ultima instanta, Enel, E.ON, CEZ si Electrica si pentru operatorii de retea, pierderi pe care acestia vor trebui sa le recupereze in instanta.Problema este ca de atunci s-au mentinut preturi crescute ale energiei electrice pe bursa, mult peste nivelul de anul trecut, fapt care afecteaza consumatorul casnic. De exemplu, datele de pe OPCOM, bursa energiei, arata ca in luna mai 2017, pretul mediu ponderat al energiei pe Piata Zilei Urmatoare a fost de 198 lei/MWh, in conditiile in care in aceeasi luna a anului trecut a fost de 122 lei/MWh.. Astfel, ANRE a anuntat ca incepand de la 1 iulie preturile vor creste pentru casnici cu peste 8%.Seful ANRE a precizat ca va creste pretul doar pentru consumatorii casnici care sunt alimentati de furnizorii de ultima instanta, Enel, E.ON, CEZ si Electrica. Adica, marea parte a consumatorilor casnici.Pretul energiei a ramas la niveluri ridicate in prima jumatate a acestui an, dupa situatia inedita din perioada ianuarie-februarie, si nu sunt semne de ieftinire, a declarat, pentru AGERPRES, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER).Marele castigator in aceasta situatie este Complexul Energetic Oltenia (CEO), un colos controlat de Ministerul Energiei, care pana anul trecut a inregistrat pierderi uriase si care produce energie scumpa. Pentru CEO, cresterile de preturi de pe bursa au fost mai mult decat avantajoase. Asa a ajuns sa raporteze o crestere a cifrei de afaceri in cinci luni 2017 cu 30% fata de 5 luni 2016 si un salt estimat al profitului brut de la o pierdere de 20 mil lei, la un plus de 260 milioane lei. Aceasta in conditiile in carea terminat anul 2016 cu pierderi de 126 milioane de lei, in 2015 a atins un rezultat negativ record de peste 900 de milioane de lei, iar in 2014, circa 700 de milioane de lei.O alta companie detinuta de Ministerul Energiei, care are de castigat de pe urma cresterilor de preturi, este Hidroelectrica. In primele cinci luni din 2017, aceasta a raportat un profit brut de 743,7 milioane lei, cu 154,6 milioane lei mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut. Aceasta in conditiile in care productia a fost mai mica, de aproximativ 6,5 TWh, fata de 7 TWh realizati in aceeasi perioada a anului 2016.