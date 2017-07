De ce crede ministrul energiei ca nu au fost afectate companiile de pe bursa dupa scandalul "se desfiinteaza/nu se desfiinteaza pilonul II de pensii"

Ministrul energiei, Toma Petcu, nu crede ca ar societatile energetice listate pe bursa ar fi putut fi afectate dupa declaratia ministrului Finantelor, Ionut Misa, ca Pilonului II de pensii va fi desfiintat. Motivul invocat de ministru, in cadrul unei conferinte "Focus Energetic", a fost ca societatile energetice de pe bursa nu au investit in fondurile de pensii. Insa, explicatia ministrului este eronata, deoarece investitiile au loc invers, fondurile de pensii sunt cele care investesc puternic in actiuni ale companiilor de pe bursa. Societatile energetice, listate pe bursa, nu investesc in fonduri de pensii. Invers, da.Reamintim ca declaratia lui Ionut Misa de joi, contrazisa dupa cateva ore de catre Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose, a dus la scaderi puternice pe Bursa de Valori Bucuresti. Printre companiile cele mai afectate se afla si cele din domeniul energetic.Pierderile companiilor listate pe bursa a fost de ordinul a sute de milioane de lei.Fondurile de pensii private au detineri importante in mai multe companii listate pe bursa, printre care Romgaz, Electrica, Transgaz si Transelectrica.​