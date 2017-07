Qatarul anunta un proiect foarte ambitios de majorare a productiei de gaz petrolier lichefiat, in plina criza diplomatica cu vecinii sai

Arabia Saudita, Bahrain, Emiratele Arabe Unite si Egiptul cer Qatarului, printre altele, inchiderea televiziunii Al-Jazeera si a unei baze militare turcesti, dar si reducerea relatiilor cu Iranul.Cele patru tari arabe au rupt relatiile cu Doha in 5 iunie, acuzand Qatarul ca sustine terorismul si ca se apropie de Iran.Qatarul a negat acuzatiile de sustinere a terorismului. Adversarii sai urmeaza sa se reuneaza miercuri in Egipt pentru a evalua raspunsul autoratilor de al Doha.Pe langa ruperea relatiilor diplomatice, Arabia Saudita, marele rival regional al Iranului, alaturi de aliatii sai, a interzis din 5 iunie spatiul sau aerian pentru aeronavele din Qatar.In ciuda acestor actiuni, seful gigantului Qatar Petroleum (QP) Saad al-Kaabi a anuntat intentia tarii sale de a produce 100 de milioane de tone de gaz natural la orizontul anului 2024."Acest nou proiect va intari pozitia Qatar", a spus el, intr-o conferinta de presa sustinuta la Doha, adaugand ca tara sa va "ramane mult timp lider mondial al sectorului".Productia Qatarului atinge in prezent 77 milioane tone pe an.Potrivit sursei citate, proiectul de majorare a productiei se va face in parteneriat cu companii internationale.In cazul unor presiuni ale Arabiei Saudite pentru a impiedica astfel de parteneriate, Qatarul va proceda singur la majorarea productiei, potrivit sefului QP.Cu o zi in urma, Iranul a semnat un acord gazeifer in valoare de 4,8 miliarde de dolari cu un consortiu international condus de francezii de la Total. In virtutea acestui contract cu o durata de 20 de ani, consortiul va investi doua miliarde de dolari intr-o prima etapa de dezvoltare a vastului camp gazifer offshore Pars-Sud, situat intre Iran si Qatar.In aprilie, QP isi anuntase intentia de a majora productia cu 10% in vastul zacamint off-shore North Field pe care il imparte cu Iranul, ridicand astfel un moratoriu in vigoare din 2005.Intre 1997 si 2014, tara a obtinut 125 de miliarde de dolari din exporturile de GPL, potrivit Observatory of Economic Complexity, un site dedicat comertului international.