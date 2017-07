Ministrul finantelor si-a dat demisia din functia de membru CA al Nuclearelectrica

Nuclearelectrica informeaza actionarii si investitorii ca Ionut Misa si-a dat demisia din functia de membru al Consiliului de Administratie, demisie inregistrata in data de 29 iunie. Demisia lui Ionut Misa survine ca urmare a numirii acestuia in functia de Ministru al Finantelor PubliceIonut Misa fusese numit in functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al SNN prin Hotararea nr.2/24.04.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 26 aprilie 2017.Ionut Misa este cel care in ziua investirii in functia de ministru al finantelor a afirmat ca va fi desfiintat Pilonul II de pensii, declaratie care a fost contrazisa dupa doar cateva ore de catre premierul Mihai Tudose si seful PSD Livu Dragnea. Dupa aceasta declaratie, piata bursiera a fost data peste cap, iar multe dintre companiile listate pe bursa, inclusiv cele energetice, au inregistrat pierderi totale de sute de milioane de lei. Si Nuclearelectrica este una dintre companiile listate pe bursa.