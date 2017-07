Bogdan Badea, puternic sustinut de ALDE, apropiat al lui Daniel Chitoiu, a fost numit seful Directoratului Hidroelectrica

Bogdan Badea este puternic sustinut de ALDE. De altfel, a fost secretar de stat in perioada in care ministerul energiei a fost condus de Andrei Gerea (ALDE). Din pozitia de secretar de stat, Badea era cel care lua cele mai multe decizii legate de sectorul energetic. In 2016 a fost numit sef al Departamentului Management de Proiect din cadrul Hidroelectrica.In perioada iunie 2013-februarie 2014 a fost secretar de stat si in Ministerul Economiei, in perioada in care ministri au fost Varujan Vosganian si Andrei Gerea.In perioada 2015- 2016 a fost membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom. Inainte sa ajunga la OMV Petrom a fost membru in Consiliul de Administratie al Rompetrol Rafinare. In perioada iunie 2009-iunie 2013 a fost administrator la BNB Renewables Consulting, firma de consultanta in dezvoltarea proiectelor in sectorul energiei regenerabile, arata Badea in CV-ul sau. In perioada august 2007-martie 2009 a fost director de strategie si dezvoltare la Electrica SA. In aceeasi perioada a fost si membru in Consiliile de Administratie de la ENEL Energie Muntenia SA si ENEL Energie SA.Cat a fost secretar de stat, s-a aflat in conflict cu membrii Consiliului de Administratie al Electrica SA. A fost acuzat ca ca vrea sa obtina controlul companiei prin impunerea unor directori din cadrul ALDE si prin preluarea chiar de el insusi a conducerii. Badea a respins acuzatiile spunand ca membrii Consiliului de Administratie refuza criterii de performanta.Vom reveni cu amanunte