Klaus Iohannis a intors in Parlament legea care impune un impozit mai mare din veniturile companiilor petroliere, pentru preturile de peste 85 lei/MWh la gaze

"In contextul liberalizarii preturilor, al crizei economice mondiale, precum si al dereglementarii preturilor gazelor naturale, in anul 2013 Guvernul a decis supraimpozitarea veniturilor suplimentare obtinute de operatorii economici care desfasoara activitati de extractie si comercializare a gazelor naturale, printr-o formula predefinita, pe un orizont temporar limitat, incasarea acestei taxe speciale fiind motivata de necesitatea sprijinirii segmentului consumatorilor vulnerabili. In acest sens, Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 instituia un impozit de 60% asupra acestor venituri, impozit ce are un caracter temporar si extraordinar, putand fi aplicat pana la data de 31 decembrie 2017.Fata de aceste prevederi, Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, in forma transmisa spre promulgare, aduce doua modificari ce constau, pe de o parte, in crearea unui prag suplimentar de impozitare si, pe de alta parte, in aplicarea acestei supraimpozitari pe termen nelimitat", se arata in cererea de reexaminare transmisa de catre Klaus Iohannis presedintelui Sentatului, Calin Popescu Tariceanu.Potrivit cererii, date fiind ratiunile specifice, cu caracter temporar si extraordinar ale introducerii acestui impozit, consideram ca reglementarea lui ar trebui sa urmeze acelasi caracter temporar. "Luand in considerare importanta deosebita a cadrului de reglementare pentru performanta sectorului de petrol si gaze, consideram ca este esentiala definirea unui cadru fiscal si legislativ predictibil si stabil, propice crearii unor planuri de afaceri pe termen lung, pentru continuarea investitiilor curente si stimularea de noi investitii. De asemenea, pentru indeplinirea obiectivelor de natura sociala, consideram necesar ca aceasta lege sa prevada un mecanism transparent, in baza principiului echivalarii intre impozitare si protectia consumatorului vulnerabil", se mai arata in cerere.Presedintele considera ca reanalizarea de catre Parlament a Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale se impune cu atat mai mult cu cat Senatul, in calitate de prima Camera competenta, a aprobat Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 fara modificari sau completari, in timp ce Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, a operat modificari de fond, importante, in continutul normativ al ordonantei mentionate. Ca urmare, formele adoptate de cele doua Camere ale Parlamentului reflecta solutii legislative substantial diferite. In acest sens, semnalam ca, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, dezbaterea parlamentara a unui proiect de lege nu poate face abstractie de evaluarea acestuia in plenul ambelor Camere ale Parlamentului. In caz contrar, am admite ca o singura Camera, respectiv cea decizionala, sa legifereze in mod exclusiv, ceea ce ar contraveni in mod flagrant principiului bicameralismului, se mai precizeaza in cerere.Reamintim ca pe 13 iunie, Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat, cu majoritate de voturi, Legea pentru aprobarea OG 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor la gaze.Impozitul datorat asupra veniturilor suplimentare este de 60% din veniturile suplimentare, din care se deduc redeventele aferente acestor venituri, precum si investitii de dezvoltare si extindere a zacamintelor existente, explorarea si dezvoltarea de noi zone de productie, se arata in raportul comun al comisiei pentru buget si al comisiei pentru industrii.Dupa adoptarea acestei legi, Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) a transmis printr-un comunicat de presa ca priveste cu "mare ingrijorare recentele amendamente din Parlament cu scopul modificarii cadrului in care opereaza industria de petroliera, ce vizeaza majorarea cotei de impozitare de la 60% la 80% pentru preturile peste 85 lei/ MWh si permanentizarea unui impozit temporar prevazut de OUG 99/2016 si care au fost aprobate si votate de Camera Deputatilor la data de 13.06.2017".ROPEPCA sustine ca prin aplicarea impozitarii suplimentare exclusiv la productia interna, aceasta va fi defavorizata in raport cu sursele din import. "Liberalizarea pretului gazelor naturale nu este un fenomen care sa justifice o taxa aditionala, ci reprezinta implementarea unui obiectiv asumat de Romania la nivel european pentru a trece la o stare de normalitate pentru o piata libera si intr-un context de piata europeana unica. In plus, majorarea cotei nu este justificata in raport cu nivelul actual de impozitare a industriei in Romania. Conform unui recent studiu Deloitte, in timp ce rata medie efectiva a redeventelor si a altor impozite similare raportate la venituri a crescut in Romania de la 15% in 2014 la 17,5% in 2016, media impozitarii in Europa (exclusiv zacamantul Groeningen din Olanda care are un regim fiscal special) a scazut de la 9,3% in 2014 la 7,9% in 2015", se arata in comunicatul ROPEPCA.