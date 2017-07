Pe ce cheltuieste Electrica banii obtinuti din listare: Va cumpara de la Fondul Proprietatea participatiile minoritare pe care le detine la companii la care Electrica este actionar majoritar cu 752 milioane de lei

Actiunile vor fi dobandite de Electrica impreuna cu toate drepturile atasate acestora in conformitate cu legislatia aplicabila, incluzand dreptul de a primi dividende, cu exceptia dividendelor aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2016, care raman a fi incasate de Fond, astfel cum a fost deja aprobat in Adunarile Generale ale Actionarilor Filialelor din data de 17 mai 2017, se mai arata intr-o informare transmisa BVB.Potrivit acesteia, partile intentioneaza sa semneze documentatia contractuala aferenta tranzactiei preconizate dupa obtinerea aprobarilor necesare corporative si din partea actionarilor, la nivelul Electrica si al Filialelor, pana in data de 31 octombrie 2017.Tranzactia va fi finalizata dupa aprobarea acesteia in Adunarea Genereala a Actionarilor.Reamintim ca cele doua parti negociaza asupra acestei tranzactii inca din 2014. Negocierile au esuat in doua randuri din cauza pretului prea mare cerut de Fondul Proprietatea. Anul trecut oferta Electrica pentru participatiile minoritare, de cate 22% in fiecare, a fost de 790 milioane de lei, insa Fondul Proprietatea a respins-o. Reprezentantii Fondului Proprietatea spuneau ca pretul oferit de Electrica ar fi inclus si dividende de 106 milioane de lei, ceea ce ar fi dus la un pret efectiv de 684 milioane. "Pretul final oferit de Electrica a fost de RON 790 milioane, incluzand si dividendele de RON 106 milioane ce vor fi platite de subsidiare pentru anul financiar 2015 cuvenite Fondului Proprietatea si care ar fi trebuit transferate catre Electrica in urma tranzactiei. Astfel, pretul efectiv oferit de Electrica pentru detinerile in cadrul subsidiarelor a fost de RON 684 milioane, ceea ce reprezinta un discount de peste 18% fata de valoarea de RON 841 milioane a acestor detineri, nivel la care au fost evaluate in activul net al Fondului la data de 29 Februarie 2016", a transmis in martie 2016 Fondul Proprietatea. Acesta sustinea ca pretul lor final era de 805 milioane lei.Interesant este ca acum au ajuns sa accepte mult mai putin: 752 milioane de lei.Fondul Proprietatea detine 21,99% la Electrica Distributie Muntenia Nord, 22% la Electrica Distributie Transilvania Nord, 21,99% la Electrica Distributie Transilvania Sud si 22 la Electrica Furnizare SA. Restul reprezinta participatii detinute de catre Electrica SA.Conform mandatului, pretul oferit catre Fondul Proprietatea trebuia sa tina seama exclusiv de argumentele economice existente pentru aceasta achizitie. De asemenea, la momentul finalizarii procesului de negociere, Consiliul de Administratie este obligat sa faca public pretul oferit, fie el acceptat sau nu de catre Fondul Proprietatea, impreuna cu argumentatia economica care a stat la baza ofertei.Compania Electrica a fost privatizata in toamna lui 2014 pe bursele de la Bucuresti si Londra, statul roman ajungand sa detina o participatie de 48,78%. In urma listarii, s-au obtinut peste 1,95 miliarde lei, bani care au intrat in conturile companiei pentru investitii. Interesele sunt mari fata de modul in care vor fi cheltuiti acesti bani.